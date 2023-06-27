Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Ungkit Persaingan Sengit dengan Max Verstappen dan Fernando Alonso di F1 GP Kanada 2023, Lewis Hamilton: Podium yang Ikonik!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Selasa, 27 Juni 2023 |03:00 WIB
Ungkit Persaingan Sengit dengan Max Verstappen dan Fernando Alonso di F1 GP Kanada 2023, Lewis Hamilton: Podium yang Ikonik!
Lewis Hamilton ungkit persaingan sengit dengan Max Verstappen dan Fernando Alonso di F1 GP Kanada 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

LEWIS Hamilton ungkit persaingan sengit dengan Max Verstappen dan Fernando Alonso di Formula One (F1) GP Kanada 2023. Menurutnya, podium di GP Kanada akhir pekan lalu adalah momen yang ikonik.

“Itu adalah tiga besar yang cukup ikonik. Saya tidak tahu apakah ada tiga besar seperti ini sebelumnya, saya tidak percaya itu terjadi,” ucap Lewis Hamilton dikutip dari Crash.

Lewis Hamilton

Seperti diketahui, F1 GP Kanada 2023 rampung Senin, 19 Juni 2023 silam. Pada balapan di Sirkuit Montreal itu tiga pembalap kawakan, Max Verstappen, Fernando Alonso, dan Lewis Hamilton menempati podium tiga besar.

Verstappen keluar sebagai juaranya. Kemudian, Fernando Alonso mengekor, finis di posisi kedua.

Sementara Hamilton sendiri finis di posisi ketiga. Meski begitu, pembalap Mercedes itu sangat menikmati jalannya balapan.

Pasalnya, bersaing dengan Verstappen dan Alonso merupakan momen yang jarang terjadi. Terlebih, Verstappen, yang begitu dominan di beberapa balapan terakhir.

Halaman:
1 2
