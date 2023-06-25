Bukan Francesco Bagnaia Apalagi Marc Marquez, Ini Favorit Juara di MotoGP Belanda 2023 Versi Jorge Martin

Francesco Bagnaia dan Marc Marquez kala tampil di MotoGP. (Foto: Reuters)

PEMBALAP Pramac Ducati, Jorge Martin, membicarakan favorit juara di MotoGP Belanda 2023. Dia tak menyebut nama Francesco Bagnaia apalagi Marc Marquez, melainkan nama Marco Bezzecchi.

Tentunya, pandangan Jorge Martin ini sangatlah masuk akal. Sebab, Bezzecchi tampil dominan di MotoGP Belanda 2023.

Sepanjang rangkaian balapan pada Sabtu 24 Juni 2023 saja, Bezzecchi berhasil keluar sebagai yang tecrepat di sesi latihan bebas, kualifikasi, hingga sprint race. Dia pun memastikan diri memulai balapan dari pole position hingga sukses meraup 12 poin tambahan.

“Tak bisa dikomentari. Mudah-mudahan, kami bisa memperkecil jarak dengannya,” ujar Martin, dikutip dari Speedweek, Minggu (24/6/2023).

“Tapi, dia adalah favorit saat ini. Tidak mudah untuk menutup celah itu,” lanjutnya.