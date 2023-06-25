Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Bukan Francesco Bagnaia Apalagi Marc Marquez, Ini Favorit Juara di MotoGP Belanda 2023 Versi Jorge Martin

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 25 Juni 2023 |02:13 WIB
Bukan Francesco Bagnaia Apalagi Marc Marquez, Ini Favorit Juara di MotoGP Belanda 2023 Versi Jorge Martin
Francesco Bagnaia dan Marc Marquez kala tampil di MotoGP. (Foto: Reuters)
A
A
A

PEMBALAP Pramac Ducati, Jorge Martin, membicarakan favorit juara di MotoGP Belanda 2023. Dia tak menyebut nama Francesco Bagnaia apalagi Marc Marquez, melainkan nama Marco Bezzecchi.

Tentunya, pandangan Jorge Martin ini sangatlah masuk akal. Sebab, Bezzecchi tampil dominan di MotoGP Belanda 2023.

Marco Bezzecchi

Sepanjang rangkaian balapan pada Sabtu 24 Juni 2023 saja, Bezzecchi berhasil keluar sebagai yang tecrepat di sesi latihan bebas, kualifikasi, hingga sprint race. Dia pun memastikan diri memulai balapan dari pole position hingga sukses meraup 12 poin tambahan.

“Tak bisa dikomentari. Mudah-mudahan, kami bisa memperkecil jarak dengannya,” ujar Martin, dikutip dari Speedweek, Minggu (24/6/2023).

“Tapi, dia adalah favorit saat ini. Tidak mudah untuk menutup celah itu,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement