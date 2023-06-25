Curhat Pol Espargaro Usai Kecelakaan Horor di MotoGP Portugal 2023: Sakit Bukan Main Sampai Turun Berat Badan 10 Kg

PEMBALAP GASGAS Factory Racing, Pol Espargaro, curhat soal kondisinya usai mengalami kecelakaan horor di MotoGP Portugal 2023. Dia mengatakan merasakan sakit bukan main setelah kecelakaan itu. Efek dari kecelakaan itu pun, Pol kini sampai turun berat badan drastis.

Ya, Pol Espargaro mengalami kecelakaan saat mentas di MotoGP Portugal 2023 pada akhir Juni 2023. Tepatnya, insiden itu terjadi di sesi latihan bebas 2.

Kala itu, Pol kehilangan kendali saat melintas di tikungan 10. Dia pun tergelincir dan mengalami highside. Pol Espargaro pun terseret ke gravel.

Akibat kecelakaan tunggal itu, Pol mengalami banyak patah tulang. Dia pun menjalani perawatan di Barcelona, Spanyol. Pol pun bercerita bahwa saat berada di rumah sakit, dia merasakan sakit yang luar biasa.

“Tiga bulan terakhir, merupakan pasang surut yang besar bagi saya. Ketika saya berada di ICU di Barcelona setelah kecelakaan itu, saya mengalami begitu banyak patah tulang di tubuh saya sehingga saya tidak tahu patah tulang mana yang paling menyakitkan,” ujar Pol, dikutip dari Speedweek, Minggu (24/6/2023).

“Tingkat rasa sakitnya benar-benar luar biasa, saya mendapat obat penghilang rasa sakit. Tetapi ketika saya sadar kembali, saya bisa merasakan apa yang menyebabkan rasa sakit itu. Itu adalah momen yang sulit,” lanjutnya.

Pol Espargaro bahkan sampai harus kehilangan bobot tubuhnya secara drastis karena efek kecelakaan itu. Pasalnya, insiden tersebut juga membuat tulang rahangnya patah. Alhasil, dia sempat tak bisa membuka mulutnya.

“Di beberapa titik rasa sakit datang dari mulut karena rahang patah dan kemudian tersumbat selama sebulan, saya hampir tidak bisa membuka bibir satu milimeter pun dan hanya makan sup; jadi saya kehilangan 9 atau 10 kg,” jelas Pol.

“Setiap minggu saya kehilangan 2,5 kg massa otot. Selain itu, punggungnya sakit, tulang rusuknya patah, begitu pula dengan patah tulang di tangan kanannya. Sekarang saya tidak bisa mengeluh lagi. Saya senang setelah tiga bulan saya bisa duduk di depan Anda dalam keadaan ini,” lanjutnya.