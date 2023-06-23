Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Siap Comeback di MotoGP Belanda 2023, Marc Marquez Ungkap Kunci Bangkit dari Keterpurukan

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Jum'at, 23 Juni 2023 |02:02 WIB
Siap Comeback di MotoGP Belanda 2023, Marc Marquez Ungkap Kunci Bangkit dari Keterpurukan
Marc Marquez ungkap cara bangkit dari keterpurukan dan siap comeback di MotoGP Belanda 2023 (Foto: MotoGP)
A
A
A

SIAP comeback di MotoGP Belanda 2023, Marc Marquez bicara kunci bangkit dari keterpurukan. Menurutnya, rutinitas banyak dan istirahat cukup membuatnya makin melupakan soal cedera kambuhan yang dideritanya.

"Bagi saya, kunci (untuk melewati fase pemulihan cedera) adalah mentalitas positif dan memiliki rutinitas. Itu sangat penting,” ucapnya pada rilis resmi MotoGP dikutip dari ANTARA.

Marc Marquez

“Motivasi berubah setiap hari karena beberapa hari Anda bisa merasa sangat terpuruk, tapi, jika Anda menjaga rutinitas, dan orang-orang di sekitar Anda itu membantu. Saya memiliki orang yang tepat di sekitar saya, keluarga dan teman serta tim saya dan itu sangat membantu," timpalnya.

Rutinitas yang dimaksud juara dunia MotoGP enam kali itu adalah bisa atur waktu kesibukan dan istirahat cukup. Sebab bagi Marquez, kondisi fisik memengaruhi mental.

"Salah satu hal terpenting bagi seorang atlet atau siapa pun adalah tidur yang cukup dan nyenyak. Tapi terkadang Anda tidak bisa mengendalikan itu dan mungkin memiliki masalah fisik, atau sisi mental ketika mengkhawatirkan sesuatu, itu bisa terjadi sedikit lebih sulit," ucapnya.

Bicara soal kariernya di MotoGP selama setidaknya satu dekade, Marquez mengaku tidak menyangka bisa terus berada di antara para pembalap muda. Ia tak menampik bahwa masa-masa pemulihan cedera parahnya di beberapa tahun belakangan cukup memengaruhi performa dan cara pandangnya sebagai seorang pembalap senior.

"Ketika saya mulai balapan, saya masih sangat muda dan saat itu dalam pikiran saya hanya tentang mengendarai motor, itu saja. Sekarang saya berusia 30 tahun dan saya menyadari bahwa saya perlu lebih memperhatikan tubuh saya. Semuanya terasa lebih besar sekarang," timpalnya.

Halaman:
1 2
