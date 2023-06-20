Finis Ke-3 di Race MotoGP Jerman 2023, Johann Zarco Puas Bukan Main

PEMBALAP Pramac Ducati, Johann Zarco mengaku puas bukan main usai finis di posisi ketiga pada race MotoGP Jerman 2023. Zarco bahkan merasa motornya mampu bekerja dengan sangat baik sejak awal balapan berlangsung.

Seperti diketahui, seri MotoGP Jerman 2023 telah digelar di Sirkuit Sachsenring, pada Minggu (18/6/2023) malam WIB. Jorge Martin (Pramac Ducati) berhasil keluar sebagai pemenang diikuti Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan Johann Zarco.

Johann Zarco memulai balapan dari posisi keempat dan sempat terlempar ke urutan lima. Dia mengalami kesulitan untuk bersaing hingga balapan memasuki lap keenam.

Namun, Johann Zarco mampu menyalip Luca Marini (Mooney VR46) dan mengamankan posisi keempat. Dia juga sukses naik ke posisi ketiga setelah Brad Binder (KTM RedBull) terjatuh di tengah balapan.

Johann Zarco sempat mendapat perlawanan sengit dari Marco Bezzecchi dan Luca Marini. Namun, dia mampu menjaga posisi ketiga hingga garis finis.

Ini merupakan podium kelas utama ke-19 yang diraih Johann Zarco. Akan tetapi, dia tak kunjung mendapatkan kemenangan perdananya di kelas MotoGP sejak promosi pada 2017 lalu.

Kendati demikian, Johann Zarco merasa sangat puas dengan penampilannya di MotoGP Jerman 2023. Dia turut merasa jika motornya bisa bekerja dengan baik sejak awal balapan.

“Saya cukup puas dengan penampilan saya, karena start saya kali ini juga impresif. Motornya bekerja dengan baik sejak awal balapan. Saya bisa langsung mengikutinya karena ban belakang memberikan cengkeraman yang sangat baik,” kata Johann Zarco dilansir dari Speedweek, Senin (19/6/2023).