MOTOGP

Jack Miller Sebut Hanya KTM Red Bull yang Tidak Mengeluh soal Motor di MotoGP 2023, Sindir Marc Marquez?

Dimas Khaidar , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |03:00 WIB
Jack Miller Sebut Hanya KTM Red Bull yang Tidak Mengeluh soal Motor di MotoGP 2023, Sindir Marc Marquez?
Jack Miller sebut hanya KTM Red Bull yang tidak mengeluh soal motor di MotoGP 2023 (Foto: MotoGP)
PEMBALAP KTM Red Bull, Jack Miller menyebut hanya timnya yang tidak mengeluh soal motor sepanjang musim MotoGP 2023 berlangsung. Lantas, apakah pernyataan itu merupakan sebuah sindiran kepada rider Repsol Honda, Marc Marquez?

Seperti diketahui, seri ketujuh MotoGP 2023 bertajuk MotoGP Jerman 2023 telah rampung diselenggarakan. Dalam balapan yang berlangsung di Sirkuit Sachsenring, Jerman, Minggu (18/6/2023) malam WIB, Jorge Martin (Pramac Ducati) berhasil keluar sebagai pemenang.

Jack Miller

Jorge Martin diikuti Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo), dan Johann Zarco (Pramac Racing) yang menempati posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, Jack Miller harus puas finis di urutan keenam dalam balapan tersebut.

Sementara itu, pembalap Repsol Honda, Marc Marquez memutuskan untuk mundur dari balapan utama MotoGP Jerman 2023. Marquez mengaku belum siap turun ke lintasan usai mengalami sejumlah nasib sial pada sederet sesi MotoGP Jerman musim ini.

Diketahui, Marc Marquez mengalami lima kecelakaan sepanjang MotoGP Jerman 2023. Teranyar, dia terjatuh pada sesi pemanasan jelang balapan utama sehingga jarinya mengalami keretakan.

Akibat mengalami serangkaian insiden di MotoGP Jerman 2023, Marc Marquez sempat mengeluh dengan motor Repsol Honda. Dia bahkan menyebut motor yang digunakannya seperti sebuah bencana.

“Balapan ini, saya tidak bisa mengevaluasi dengan baik, terutama karena kami melakukan perubahan untuk balapan, hanya mengambil risiko, karena kemarin saya banyak berjuang dengan cengkeraman belakang dan melakukan perubahan itu kami lebih banyak cengkeraman belakang dan lebih sedikit belokan. Jadi pada dasarnya motor ini seperti sebuah bencana,” kata Marc Marquez.

