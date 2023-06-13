Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Usai Jadi Pemegang Grand Slam Terbanyak, Novak Djokovic Enggan Diseut Petenis Terbaik Sepanjang Masa

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 13 Juni 2023 |02:29 WIB
Usai Jadi Pemegang Grand Slam Terbanyak, Novak Djokovic Enggan Diseut Petenis Terbaik Sepanjang Masa
Petenis asal Serbia, Novak Djokovic. (Foto: Reuters)
PARIS - Rekor luar biasa baru saja dicatatkan petenis asal Serbia, Novak Djokovic yang sukses memenangkan French Open 2023. Gelar tersebut kini membuatnya membukukan 23 gelar grand slam, jumlah terbanyak yang pernah diraih oleh petenis pria manapun di dunia.

Menariknya, meski menjadi pemegang grand slam terbanyak, Djokovic justru enggan disebut petenis terbaik sepanjang masa. Ia merasa hal tersebut justru tak menghormati petenis lainnya yang juga tak kalah hebat.

"Saya tidak ingin menyebut diri saya sebagai yang terbaik karena itu seakan tidak menghargai semua petenis juara yang hebat di era-era sebelumnya, di mana olahraga dimainkan sangat berbeda dengan saat ini," ucap Djokovic, dilansir dari The Straits Times, Selasa (13/6/2023).

Djokovic meraih gelar juara French Open 2023 setelah menumbangkan Casper Ruud pada partai final. Duel yang berlangsung selama 3 jam 16 menit di Stade Roland Garros, Paris, Prancis, Minggu 11 Juni 2023 malam WIB itu berakhir dengan skor 7-6(1), 6-3, dan 7-5.

Novak Djokovic

Atas raihan tersebut, petenis 36 tahun itu kini memegang rekor petenis pria dengan gelar grand slam terbanyak di angka 23. Dia melebihi koleksi 22 gelar yang sebelumnya dipegang oleh Rafael Nadal.

Selain menjadi petenis pria dengan gelar grand slam terbanyak, Djokovic juga memecahkan rekor lain. Dirinya sukses menjadi satu-satunya petenis pria yang berhasil memenangi gelaran grand slam setidaknya tiga kali.

