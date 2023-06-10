Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Penuh Optimis, Brad Binder Yakin Putus Dominasi Ducati di MotoGP Italia 2023

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |03:24 WIB
Penuh Optimis, Brad Binder Yakin Putus Dominasi Ducati di MotoGP Italia 2023
Brad Binder kala mentas di MotoGP. (Foto: MotoGP)
MUGELLO – Pembalap Red Bull KTM, Brad Binder, menatap penuh optimis balapan MotoGP Italia 2023. Dia yakin bisa tampil menggila dan mendulang hasil manis.

Bahkan, Binder yakin bisa menghentikan dominasi Ducati di MotoGP Italia 2023. Pasalnya, dia sudah memiliki modal penting untuk melakoni balapan yang akan digelar pada akhir pekan ini tersebut.

Brad Binder

Ya, pembalap Ducati, baik dari tim pabrikan dan satelit, benar-benar menggila di MotoGP 2023. Pada lima dari enam posisi teratas klasemen kejuaraan pembalap musim ini, ada nama pembalap Ducati.

Binder sendiri kini menempati posisi ketiga di klasemen sementara. Dia sudah meraih 81 poin. Binder berada di belakang Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan Marco Bezzecchi (Mooney VR46).

