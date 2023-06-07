Jelang MotoGP Italia 2023, Aksi Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi Jadi yang Paling Dinanti

FLORENCE – Setelah kurang lebih empat pekan tak ada balapan, MotoGP 2023 akhirnya akan kembali. Balapan bertajuk MotoGP Italia 2023 itu pun amat dinanti, terutama oleh pencinta ajang balap negara tersebut.

Sebab MotoGP Italia 2023 akan menjadi venue dari dua pertarungan pembalap terbaik saat ini, yakni Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan Marco Bezzecchi (Mooney VR46). Seperti yang diketahui, dua rider tersebut saat ini tengah bertengger di peringkat dua besar pada klasemen sementara pembalap MotoGP 2023.

Hal yang lebih spesialnya lagi, Bagnaia dan Bezzecchi sama-sama berasal dari Italia. Jadi, tentu kedua rider tersebut akan berusaha merebut kemenangan demi bisa bersinar di kampung halaman serta memimpin klasemen sementara.

Berdasarkan laman resmi MotoGP yang dikutip ANTARA, Rabu (7/6/202), Bezzecchi hanya terpaut satu poin saja dari Bagnaia yang sudah mengumpulkan 94 poin sepanjang musim ini. Keunggulan keduanya akan diadu pada babak Sprint di Sirkuit Mugello, kemudian dilanjutkan dengan babak kualifikasi dan race utama.

Bezzecchi dari tim satelit Ducati, yang sudah mengoleksi dua kemenangan masing-masing di Argentina dan Prancis, akan mempersiapkan diri untuk menghadapi tim pabrikan atau utama Ducati.

Ducati sendiri disebut sebagai penguasa di Mugello. Tak hanya Bagnaia dan Bezzecchi, sesama pahlawan tuan rumah Luca Marini (Mooney VR46) juga ingin kembali ke pertarungan podium yang sengit.

Selain itu, rekan satu tim Bagnaia, Enea Bastianini, juga diprediksi akan kembali beraksi di atas trek setelah fokus pada pemulihan cederanya beberapa waktu lalu.

Ada juga kuda hitam yang dimainkan saat Michele Pirro kembali sebagai wildcard Ducati. Ia dilaporkan memiliki beberapa hasil yang solid, terutama saat melakukan balapan di Mugello