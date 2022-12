KISAH perjalanan ganda putra Indonesia Fajar Alfian/Rian Ardianto yang susah payah duduki peringkat satu dunia. Fajri – sebutan Fajar/Rian – melalui tahun 2022 dengan begitu apik.

Fajar/Rian mencuat sebagai duet ganda putra Indonesia setelah kejayaan Marcus Gideon/Kevin Sanjaya memudar. Kini, Fajri merupakan ganda putra ranking satu dunia menurut update dari BWF per 27 Desember 2022.

Mereka mengambilnya dari pasangan Jepang Takuro Hoki/Yugo Kobayashi, yang sebenarnya baru mengklaim ranking 1 dunia dari Marcus/Kevin pada September 2022 lalu. Sebelumnya, The Minions – julukan Marcus/Kevin – sukses merajai ganda putra dunia dengan duduk sebagai ranking 1 sejak September 2017.

Keberhasilan Fajar/Rian mengembalikan ranking satu ganda putra dunia kepada Indonesia bukanlah sesuatu yang mudah. Mereka sukses menyabetnya setelah penampilan gemilang di sepanjang tahun 2022 ini.

2022 memang nampaknya merupakan tahunnya Fajar/Rian. Performa mereka begitu apik dibandingkan tahun sebelumnya hingga dinobatkan sebagai pemain paling berkembang dalam penghargaan Most Improved Player of the Year dari BWF yang diberikan pada awal Desember 2022.

Fajar/Rian pun baru bisa meraihnya setelah delapan tahun dipasangkan. Ranking 1 dunia di nomor ganda putra dan juga penghargaan Most Improved Player of the Year merupakan buah yang sangat manis dari kesabaran selama delapan tahun tersebut.

Fajri mengawali tahun dengan hanya bisa bersaing di 16 besar German Open 2022 dan All England 2022. Namun, mereka bangkit dengan memenangkan dua gelar beruntun pada Swiss Open 2022 dan Korea Open 2022.

Gelar ketiga pun tiba pada bulan Juni ketika BWF World Tour mampir ke Indonesia. Kala itu, Fajar/Rian sukses memenangkan ajang Indonesia Masters 2022. Secara total, Fajri memenangkan lima gelar di BWF World Tour, dengan menjuarai Malaysia Masters 2022 dan Denmark Open 2022. Mereka pun sukses tampil apik di BWF World Tour Finals 2022 dengan bersaing hingga semifinal. Kini, menatap tahun 2023 sebagai ganda putra terbaik dunia, Fajar/Rian dilanda keoptimisan. Menarik untuk ditunggu bagaimana jadinya nanti, namun para pecinta bulu tangkis Indonesia boleh merasa percaya diri.