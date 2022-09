APA saja prestasi Rivan Nurmulki? Ini jawabannya. Atlet voli yang tergabung dalam tim nasional voli putra Indonesia ini sempat menjadi perhatian warganet beberapa waktu lalu.

Bagaimana tidak, atlet kelahiran Jambi ini berhasil tampil apik dan memukau saat babak final SEA Games 2022. Dari penampilannya itu, ia dan kawan-kawannya berhasil membawa pulang medali emas setelah mengalahkan Vietnam.

Kini, ia diketahui tengah bermain di Liga Voli Jepang Divisi 1, klub VC Nagano Tridents. Sebelumnya, ia juga diketahui telah berlaga bersama klub Nakhon Ratchasima, Thailand pada 2019.

Menjadi salah satu pemain voli berkebangsaan Indonesia yang melanglang buana di kancah internasional tentu membuatnya memiliki banyak prestasi. Lantas, apa saja prestasi Rivan Nurmulki? Untuk mengetahuinya, simak rangkuman Okezone berikut ini.

Apa Saja prestasi Rivan Nurmulki? Ini Jawabannya

Pemain yang dijuluki “Rivan Nurmulki Proliga” ini dikenal sebagai pemain yang mengenakan nomor punggung 12 di klub Surabaya Samator dan Timnas Indonesia. Ia juga diketahui memiliki beberapa prestasi, baik individu maupun tim.

Pemain berusia 27 tahun ini berhasil meraih Most Valuable Player (MVP) dan Best Spiker di ajang Proliga pada 2016. Setahun berselang, ia juga meraih Best Opposite Spiker di ajang Asian Men's Volleyball Championship.

Pada 2018, ia juga berhasil meraih Most Valuable Player di ajang Proliga dan LienViet PostBank Cup. Setahun kemudian ia juga meraih penghargaan Most Valuable Player di ajang Men's Volleyball Thai-Denmark Super League.

Sementara untuk penghargaan bersama tim, di kompetisi nasional, Rivan bersama tim Jawa Timur berhasil meraih medali emas di ajang Pekan Olahraga Nasional 2016. Bersama timnas, ia berhasil meraih medali emas pada SEA GAMES 2019, dan SEA GAMES 2022; medali perak pada SEA GAMES 2017; dan medali perunggu pada SEA GAMES 2015. Bersama timnas, Rivan juga berhasil sampai semifinal di ajang Asian Men's Volleyball Championship 2019. Sedangkan bersama Surabaya Samator di ajang Proliga, Rivan dan tim berhasil meraih medali emas pada 2014, 2016, 2018, dan 2019. Pada 2015 berhasil meraih medali perak. Pada 2019, Rivan berhasil meraih medali emas bersama tim Nakhon Ratchasima di ajang Volleyball Thai-Denmark Super League. Di tahun yang sama, dalam ajang Thailand League 2019, ia dan tim berhasil sampai semifinal. Itulah sejumlah prestasi Rivan Nurmulki, pemain Liga Jepang Divisi 1 yang berkebangsaan Indonesia.