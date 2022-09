ZANDVOORT – Kualifikasi F1 GP Belanda 2022 rampung digelar di Sirkuit Zandvoort, Sabtu (3/9/2022), malam WIB. Pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen, keluar sebagai yang tercepat.

Pembalap berpaspor Belanda itu mencatatkan waktu 1 menit 10,342 detik. Ini merupakan modal bagus baginya untuk berjaya dalam balapan sesungguhnya, besok Minggu 4 September 2022, malam WIB.

Jalannya Kualifikasi

Red Bull, Scuderia Ferrari, dan Mercedes AMG Petronas kembali mengawali kualifikasi dengan sangat baik. Max Verstappen pun menunjukkan kemampuan terbaiknya dengan catatan waktu 1 menit 11,317 detik, tetapi dibayang-bayangi oleh George Russell dan Lewis Hamilton.

Charles Leclerc, yang sempat tercecer pada awal sesi kualifikasi, kembali menunjukkan kemampuannya untuk menjadi pembalap teratas. Akan tetapi, pembalap berpaspor Monako tersebut hanya mampu berada di posisi kedua dengan selisih 0,1 detik dari Verstappen.

Hingga akhir Q1 (Kualifikasi 1), posisi Verstappen belum dapat dikalahkan oleh pembalap lain. Lima pembalap terbelakang pun harus tereliminasi dari Q1, yaitu Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, dan Nicholas Latifi.

Namun, red flag dikibarkan sejak awal Q2 setelah para penonton yang hadir menyalahkan flare oranye dan banyaknya burung merpati di sekitar lintasan. Demi keselamatan para pembalap, Q2 pun diundur selama lima menit.

Setelah dilanjutkan, Verstappen kembali menunjukkan dominasinya dengan mencatatkan waktu 1 menit 10,927 detik. Sementara itu, Sergio Perez berada di belakangnya yang disusul oleh Alex Albon.

Mercedes mencoba untuk meruntuhkan dominasi Red Bull. Hasilnya, Hamilton berada di posisi kedua dengan selisih 0,1 detik dari Verstappen, sedangkan Russell berada di posisi kelima.

Pada akhir Q2, Carlos Sainz Jr menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 10,814 detik. Dia mengalahkan Russell dan Verstappen yang ada di belakangnya. Lima pembalap yang harus tersingkir di Q2 adalah Pierre Gasly, Esteban Ocon, Fernando Alonso, Zhou Guangyu, dan Alex Albon.

Red Bull kembali menunjukkan dominasinya pada awal Q3 setelah Verstappen kembali menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 10,515 detik. Dia disusul oleh Hamilton dan Perez.

Namun, Leclerc tidak tinggal diam dan mencoba peruntungannya untuk menjadi yang tercepat. Hasilnya, Leclerc pun meruntuhkan dominasi Verstappen setelah mencatatkan waktu 1 menit 10,456 detik.

Leclerc sempat memperbaiki catatan waktunya pada detik-detik terakhir, tetapi Verstappen yang meraih pole position dengan catatan waktu 1 menit 10,342 detik. Dengan insiden Perez di tikungan terakhir, yellow flag pun dikibarkan sehingga tidak ada pembalap lain yang berkesempatan mengalahkan torehan Verstappen.

Berikut hasil kualifikasi F1 GP Belanda 2022:

1 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m11.317s 1m10.927s 1m10.342s

2 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari 1m11.443s 1m10.988s 1m10.363s

3 Carlos Sainz ESP Scuderia Ferrari 1m11.767s 1m10.814s 1m10.434s

4 Lewis Hamilton GBR Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1m11.331s 1m11.075s 1m10.648s

5 Sergio Perez MEX Oracle Bull Racing 1m11.631s 1m11.314s 1m11.077s

6 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas Formula One Team 1m11.561s 1m10.824s 1m11.147s

7 Lando Norris GBR McLaren F1 Team 1m11.556s 1m11.116s 1m11.174s

8 Mick Schumacher GER Haas F1 Team 1m11.427s 1m11.428s 1m11.442s

9 Yuki Tsunoda JPN Scuderia AlphaTauri 1m11.741s 1m11.420s 1m12.556

10 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team 1m11.568s 1m11.416s No Time Set

11 Pierre Gasly FRA Scuderia AlphaTauri 1m11.705s 1m11.512s

12 Esteban Ocon FRA BWT Alpine F1 Team 1m11.748s 1m11.605s

13 Fernando Alonso ESP BWT Alpine F1 Team 1m11.687s 1m11.613s

14 Guanyu Zhou CHN Alfa Romeo F1 Team Orlen 1m11.826s 1m11.704s

15 Alexander Albon THA Williams Racing 1m11.695s 1m11.802s

16 Valtteri Bottas FIN Alfa Romeo F1 Team Orlen 1m11.961s

17 Daniel Ricciardo AUS McLaren F1 Team 1m12.081s

18 Kevin Magnussen DEN Haas F1 Team 1m12.319s

19 Sebastian Vettel GER Aston Martin Aramco Cognizant Formula One Team 1m12.391s

20 Nicholas Latifi CAN Williams Racing 1m13.353s