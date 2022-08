BOGOR – Kronologi pembalap Indonesia, Kevin Safaruddin Madria yang meninggal dunia karena kecelakaan di Sirkuit Sentul, Bogor, Jawa Barat, akan dibahas di artikel ini. Seperti yang diketahui, Indonesia baru saja kehilangan salah satu talenta pembalap terbaiknya usai Kevin mengalami kecelakaan parah saat menjalani balapan.

Tepatnya saat itu Kevin mengikuti balap seri kedua Idemitsu bLU cRU Yamaha Sunday Race 2022 pada Minggu 28 Agustus 2022. Ia turun sebagai perwakilan dari Tim YROI Official Al Rasyid Indo Racing dan bermain di kelas All New R15 Comm B.

Singkat cerita, Kevin ketika sebelum kecelakaan terjadi sedang berjuang untuk memperebutkan posisi pertama. Kevin sendiri merupakan salah satu andalan Tim YROI Official Al Rasyid Indo Racing, jadi tak heran ia mampu bersaing untuk memperebutkan kemenangan.

Sebelum kecelakaan terjadi, Kevin pun bersaing dengan dua rivanya di baris terdepan. Namun, saat lap terakhir dan ketika berada di tikungan keempat Sirkuit Sentul, kejadiaan nahas pun terjadi.

Kevin yang berada di sisi luar terjatuh dan tubuhnya terhempas ke arah racing line. Karena saat itu kedua pembalap lainnya amat berdekatan, tabrakan pun tak terhindarkan.

Badan Kevin lantas terhantam oleh pembalap yang berada di belakangnya. Karena insiden tersebut, balapan pun dihentikan.

Kevin langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sayangnya, nyawa Kevin tak terselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia. Berdasarkan laporan dari ANTARA, kabar meninggalnya Kevin Safaruddin Madria dibenarkan oleh pemilik Al Rasyid Indo Racing, Rachmat Alrasyid. Dia mengonfirmasinya lewat pesan singkat. Kevin Safaruddin Madria meninggal dunia usai alami kecelakaan di Sirkuit Sentul "Iya betul (kabar meninggalnya Kevin Safaruddin). Mohon doanya. Saat ini kami sudah berada di rumah duka," ungkap Rachmat kepada ANTARA via WhatsApp, dikutip Rabu (33/8/2022). Jadi, kurang lebih itulah kronologi meninggalnya Kevin Safaruddin Madria. Tentu dunia balap Indonesia amat berduka dengan kepergian salah satu talenta muda terbaik tersebut.