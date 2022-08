NEW YORK โ€“ Petenis asal Jerman, Alexander Zverev, mundur dari ajang Grand Slam, US Open 2022. Penyebabnya, kondisi Zverev masih belun pulih dari cedera.

Sebagaimana diketahui, Zverev harus mundur dari Prancis Open 2022. Pada pertandingan kontra Rafael Nadal di semifinal, Zverev mengalami cedera pada set kedua ketika pertandingan tengah berlangsung.

Akibatnya, petenis rangking dua dunia itu harus absen dari beberapa turnamen karena cedera yang dialaminya. Setelah menjalani pemeriksaan pertama, Zverev mengatakan dirinya diduga mengalami robek pada ligamen engkel kaki kanannya.

Hal itu pun membuat Zverev harus menjalani pemulihan yang cukup panjang. Mengingat, ligamen merupakan salah satu bagian vital, yang merupakan jaringan ikat penghubung antara tulang dan sendi.

Zverev mengaku proses pemulihannya berjalan dengan baik. namun, kondisinya masih belum memungkinkan untuk dapat tampil di ajang Grand Slam selanjutnya, US Open yang digelar mulai 29 Agustus 2022 tersebut.

โ€œFinalis US Open 2020, Alexander Zverev, akan melewatkan US Open 2022. Pemain Jerman berusia 25 tahun itu resmi mundur dari ajang ini pada Senin, akibat cedera engkel,โ€ bunyi pernyataan resmi US Open, Senin (22/8/2022).

Sebagai gantinya, tempat Zverev akan diisi oleh pemain tuan rumah, Stefan Kozlov. Dia akan tampil di putaran utama, setelah selalu gagal lolos dari babak kualifikasi.