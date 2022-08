NEW YORK – Petenis asal Spanyol, Rafael Nadal, terus mempersiapkan diri jelang mentas di US Open 2022. Namun, Nadal tampaknya masih terpukul dengan hasil minor yang didapatnya pada ajang pemanasan jelang US Open 2022, yakni Cincinnati Masters 2022.

Diketahui, Nadal terhenti di babak 32 besar Cincinnati Masters 2022. Tampil di Lindner Family Tennis Center, Amerika Serikat, Kamis 18 Agustus 2022, Nadal dikalahkan petenis asal Kroasia, Borna Coric secara dramatis (6-7 (9-11), 6-4, dan 3-6.

Kekalahan itu membuat Nadal sedikit terpukul. Menurutnya, Cincinnati Masters 2022 adalah turnamen yang sulit baginya. Namun demikian, jawara Prancis Open 2022 ini mengatakan senang diterima dengan baik di Amerika Serikat.

“Memang benar turnamen ini (Cincinnati Masters 2022) bukan yang termudah bagi saya sepanjang karier tenis saya, bahkan jika saya bisa menang satu tahun,” kata Nadal, dilansir dari Tennis World, Minggu (21/8/2022).

“Tapi, tahun di mana saya mencapai hampir segalanya. Saya bisa tampil di beberapa semifinal lagi. Benar, saya tidak tahu, untuk beberapa alasan turnamen ini aneh, saya tidak pernah memiliki perasaan terbaik, tetapi di sisi lain, saya merasa sangat diterima di sini sepanjang waktu,” sambungnya. Kegagalan ini tentu saja membuat Nadal tertekan menjelang tampil di US Open 2022, turnamen yang akan digelar pada 29 Agustus–11 September 2022. Nadal pun sepertinya tidak ingin hasil buruk di Cincinnati Masters 2022 terulang. “Untuk New York (US Open 2022), saya tidak tahu. Ini adalah Grand Slam. Ini adalah jenis turnamen yang berbeda. Tetapi pada saat yang sama, itu pertandingan tenis, bukan?” lanjut Nadal. “Jika saya tidak bermain bagus, mungkin saya akan memiliki hasil yang sama dengan di sini (Cincinnati Masters 2022),” pungkasnya.