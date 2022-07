JAKARTA - Tampil di depan para pendukungnya, Timnas Basket Indonesia tampil apik dan berhasil memetik kemenangan perdananya di FIBA Asia Cup 2022. Kemenangan Indonesia atas Arab Saudi (80-54), seperti mengakhiri catatan buruk setelah kalah dua kali dari Arab Saudi pada putaran kedua kualifikasi FIBA World Cup 2023 zona Asia.

Salah satu kesuksesaan timnas basket Indonesia, berasal dari penampilan Marques Bolden yang begitu gemilang. Ia berhasil mencatat double-double (32 poin dan 16 rebound). Hingga akhir pertandingan, timnas Indonesia terus menjaga keunggulan.

Tak hanya itu, melalui kemenangan ini, peluang Indonesia untuk lolos ke FIBA World Cup 2023 akan semakin terbuka lebar. Hari ini, Kamis (14/7/2022) Indonesia akan kembali berlaga dan berjuang melawan Yordania yang kalah kala bersua Australia.

Timnas Basket Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan nanti dengan tampil semakin memukau.

Lantas, akankah timnas basket Indonesia berhasil meraih kemenangan kembali atas Yordania di laga kali ini? Saksikan Indonesia vs Yordania di FIBA Asia Cup 2022 hari ini (Kamis, 14 Juli 2022) pukul 17.20 WIB LIVE di iNews.

Selanjutnya, rangkaian pertandingan seru masih akan berlangsung. Mulai dari pertandingan sengit antara Australia vs Arab Saudi pada pukul 10.50 WIB secara LIVE hanya di iNews. Adapula, Bahrain vs China pada pukul 23.00 WIB dan Korea Selatan vs Cina Taipei pada pukul 00.30 WIB delay di iNews.

Dukung dan saksikan pula perjuangan para pemain basket bertalenta Indonesia di kejuaraan FIBA Asia Cup 2022 pada 12-24 Juli 2022 LIVE eksklusif di iNews, Home of Basketball. Selain itu, dapat disaksikan secara streaming di Vision+ dan RCTI+.