JADWAL lengkap perempatfinal Piala Thomas dan Uber 2022 hari ini sudah dirilis. Tim bulu tangkis putra dan putri Indonesia yang lolos ke perempatfinal pun kompak akan melawan China.

Ya, ajang Piala Thomas dan Uber 2022 sudah memasuki babak perempatfinal. Tim bulu tangkis putra melesat ke babak perempatfinal dengan status juara Grup A. Sementara Bilqis Prasista dkk melenggang ke perempatfinal sebagai runner-up Grup A.

Dalam hasil drawing, tim bulu tangkis putri akan menghadapi China yang berstatus juara grup di perempatfinal. Lawan berat pun dipastikan menanti Indonesia di Piala Uber 2022 karena China menurunkan pemain top dunia, seperti Chen Yufei, He Bingjiao, Huang Dongping, hingga Chen Qingchen.

Meski berat, kans Indonesia lolos ke semifinal tetap terbuka. Apalagi, sejumlah pemain muda Indonesia yang dibawa ke Piala Uber 2022 ini berhasil tampil mengejutkan belakangan ini. Salah satunya Bilqis Prasista yang baru saja mengalahkan Akane Yamaguchi (Jepang) kemarin.

Skuad terbaik pun diturunkan melawan China, di antaranya ada Komang Ayu Cahya Dewi, Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi, hingga Bilqis Prasista. Dengan kondisi ini, laga Indonesia vs China di perempatfinal Piala Uber 2022 sangat sayang dilewatkan.

Laga Indonesia vs China di Piala Uber 2022 ini akan digelar pada Kamis (12/5/2022) pukul 09.00 WIB. Pada jam yang sama, ada juga laga Jepang vs Taiwan di perempatfinal Piala Uber 2022.

Kemudian, pada pukul 14.00 WIB, dua laga lain di perempatfinal Piala Uber 2022 akan digelar. Laga itu adalah Korea Selatan vs Denmark dan India vs Thailand.

Beralih ke Piala Thomas 2022, tim bulu tangkis putra Indonesia juga akan menghadapi China. Jonatan Christie dkk akan melakoni laga ini dalam kondisi yang apik karena sukses menyapu bersih kemenangan di babak penyisihan grup dengan mengalahkan Thailand, Singapura, dan Korea.

Kini, tren positif itu pun siap dilanjutkan kala menghadapi China. Di skuad China sendiri, ada sederet pemain kuat yang mesti diwaspadai Kevin Sanjaya Sukamuljo dkk, seperti Liu Yuchen, Ou Xuan Yi, hingga Lu Guangzu.

Laga Indonesia vs China di perempatfinal Piala Thomas 2022 ini sendiri akan digelar pada Kamis (12/5/2022) pukul 19.00 WIB. Pada jam yang sama, ada juga laga Korea vs Denmark dan India vs Malaysia di perempatfinal Piala Thomas 2022.

Sementara itu, satu laga lainnya di perempatfinal Piala Thomas 2022, yakni Taiwan vs Jepang akan digelar pada pukul 14.00 WIB. Kini, menarik menantikan tim mana yang akan lolos ke semifinal Piala Thomas dan Uber 2022.

Berikut Jadwal Lengkap Perempatfinal Piala Thomas dan Uber 2022 Hari Ini:

Piala Uber 2022

Kamis 12 Mei 2022

09.00 WIB – Indonesia vs China

09.00 WIB – Jepang vs Taiwan

14.00 WIB – Korea Selatan vs Denmark

14.00 WIB – India vs Thailand

Piala Thomas 2022

Kamis 12 Mei 2022

14.00 WIB – Taiwan vs Jepang

19.00 WIB – Indonesia vs China

19.00 WIB – Korea Selatan vs Denmark

19.00 WIB – India vs Malaysia