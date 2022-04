PORTIMAO โ€“ Pembalap Ducati Lenovo, Jack Miller, menatap MotoGP Portugal 2022 dengan optimistis. Sebab, pembalap berpaspor Australia itu mulai nyaman dengan kuda besinya, Desmosedici GP22.

Sebagaimana diketahui, MotoGP 2022 sudah berjalan empat balapan. Teranyar, Miller finis ketiga di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Texas, Amerika Serikat (AS).

Oleh sebab itu, Miller optimistis menyambut MotoGP Portugal 2022. Sekadar informasi, balapan kelima musim 2022 itu akan berlangsung di Sirkuit Algarve, Portimao, Portugal, Minggu 24 April 2022, malam WIB.

โ€œIni adalah awal yang beragam untuk musim ini, seperti yang sering terjadi pada saya. Sekarang, beberapa trek bagus akan datang di Eropa dan saya mulai terbiasa dengan motor saya. Saya makin memahaminya (motor) dari akhir pekan ke akhir pekan,โ€ kata Miller, dilansir dari Speedweek, Jumat (22/4/2022).

โ€œKami tahu apa yang harus kami kerjakan, kami akan melakukan persis, seperti apa yang sudah kami lakukan di Austin, dan Anda akan memiliki kepercayaan diri untuk balapan pada hari Minggu,โ€ tambahnya.

Miller pun cukup menyukai karakteristik Sirkui Algarve. Menurutnya, lintasan kebanggaan warga Portugal itu adalah salah satu yang spektakuler di kalender MotoGP.

โ€œRute di Algarve merupakan satu yang spektakuler di kalender, ada banyak perbedaan ketinggian, dan kurva yang naik turun, tidak seperti sirkuit baru yang semuanya sangat mirip,โ€ ujarnya. โ€œDi masa lalu, kami mendapat hasil yang bagus dan saya berharap kami menemukan kecepatan yang sama seperti tahun lalu, kami memiliki akhir pekan yang solid, kejuaraan benar-benar dimulai di balapan Eropa pertama,โ€ pungkas Miller.