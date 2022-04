AUSTIN – Rider Aprilia Gresini, Maverick Vinales, siap bersaing dengan Marc Marquez dkk di MotoGP Amerika Serikat (AS) 2022. Demi memuluskan ambisinya, dia pun siap berkonsentrasi penuh di babak kualifikas MotoGP AS 2022.

Babak kualifikasi MotoGP AS 2022 akan dilaksanakan di Circuit of the Americas (COTA), Minggu 10 April 2022 dini hari WIB. Vinales cukup yakin dirinya bisa meraih hasil terbaik dan memulai balapan di grid depan.

Jelang babak kualifikasi tersebut, Vinales pun menegaskan dirinya akan berkonsentrasi untuk mendapatkan hasil terbaik. Pembalap berusia 26 tahun itu pun siap untuk menunjukan kemampuan terbaiknya.

“Kecepatan balapan kami sangat menjanjikan. Besok saya harus berkonsentrasi sangat baik pada satu lap karena kualifikasi adalah momen penting. Kami harus siap,” ujar Maverick Vinales dilansir dari Crash, Sabtu (9/4/2022).

Meski begitu, Vinales juga tidak mau tampil terlalu ngotot untuk mendapat hasil terbaik. Pasalnya, Vinales meyakini Aprilia memiliki potensi besar untuk kembali menunjukan kecepatan yang sangat baik.

"Tapi kami tidak ingin terlalu terburu-buru. Kami tahu potensinya, kami tahu level kami. Butuh waktu untuk menjadi lebih cepat," sambungnya. Selain itu, Vinales memastikan bahwa Aprilia terus melakukan perkembangan. Dirinya pun merasa yakin Aprilia bisa kembali menunjukan kemampuan terbaiknya di MotoGP Amerika 2022. "Ini masalah terus bekerja, dan memahami motornya. Setiap kali saya menggunakan motor ini, Saya merasa lebih baik. Ini pertanda baik," sambungnya.