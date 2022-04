AUSTIN – Rider Suzuki Ecstar, Joan Mir, menatap optimis balapan MotoGP Amerika Serikat (AS) 2022. Dia yakin bisa mendulang hasil manis karena performa motor Suzuki diyakini akan baik di sepanjang rangkaian MotoGP AS 2022.

Balapan MotoGP AS 2022 akan dilangsungkan di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Senin 11 April 2022 pukul 01.00 WIB. Meski belum mendapatkan podium di tiga balapan pertama, Mir cukup yakin bisa mendapat hasil yang lebih baik kali ini.

BACA JUGA: Posisinya sebagai Rekan Setim Marc Marquez Terancam, Pol Espargaro Ogah Risau

Pada MotoGP Argentina 2022, Mir mendapat hasil yang cukup memuaskan dengan finish di urutan ke-4. Hasil tersebut membuat pembalap berusia 24 tahun itu yakin bisa menunjukan kemampuan terbaiknya di MotoGP AS 2022.

BACA JUGA: Jadwal MotoGP Hari Ini: Marc Marquez Sabet Pole Position MotoGP AS 2022?

“Akhir pekan lalu, saya memiliki perasaan yang sangat baik dengan motor saya, jadi saya benar-benar ingin keluar ke trek untuk memanfaatkan kemajuan ini,” ungkap Joan Mir dilansir dari Motosan, Sabtu (9/4/2022).

Selain itu, Mir juga merasa telah cukup banyak perubahan yang sudah dilakukan oleh Suzuki di awal musim 2022 kali ini. Namun, dirinya mengatakan bahwa perubahan yang telah dilakukan hingga kini berjalan dengan baik. "Saya tahu ini hanya beberapa balapan, tetapi cara kerjanya telah banyak berubah, dalam beberapa balapan kita tidak dapat melihat banyak perbedaan, tetapi kenyataannya adalah itu. Semuanya berjalan dengan baik,” imbuhnya. Mir juga merasa dirinya mampu menunjukan kecepatan maksimal di balapan kali ini. Pasalnya, Mir menilai bahwa COTA memiliki lintasan yang sangat mendukung bagi motor melakukan akselerasi dengan maksimal. “Sirkuit ini memiliki tikungan yang sangat cepat dan lintasan lurus yang sangat panjang dan saya selalu merasa sangat cepat,” tukasnya. Nonton semua seri balapan MotoGP 2022 kapan saja dan di mana saja live di Vision+, cek di https://vipl.us/s53nk . Download Vision+ sekarang di Google Play Store atau App Store.