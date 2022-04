AUSTIN – Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, masih beradaptasi dengan motornya pada hari pertama MotoGP AS 2022. Alhasil, Marquez belum menemukan kenyamanan saat mentas di latihan bebas 1 dan 2.

Sebelumnya, Marquez absen pada dua seri, yaitu Indonesia dan Argentina karena diplopia-nya kambuh. Itu merupakan buah dari kecelakaan horor saat sesi pemanasan MotoGP Mandalika 2022.

Namun, proses pemulihan Marquez berjalan lancar. Jadi, The Baby Alien pun dapat izin untuk mentas di MotoGP AS 2022.

Marquez pun mampu menyelesaikan latihan bebas 1 dan 2 di Circuit of the Americas (COTA), Austin, Texas, Amerika Serikat. The Baby Alien finis di posisi kelima pada latihan bebas 1, lalu dia memperbaiki catatan waktunya menjadi 2 menit 3,041 detik untuk menyegel posisi keenam pada latihan bebas 2.

Meski tampil cukup apik, Marquez mengaku masih kesulitan. Pasalnya, dia belum nyaman saat mengendarai motornya.

“Itu adalah hari Jumat yang sulit karena Anda harus mempertimbangkan, bahwa saya memulai lagi setelah tiga minggu (absen). Saya harus melupakan kecelakaan Lombok, saya harus menekan (trauma dalam) dua minggu terakhir dan saya melakukan itu,” ucap Marquez, dilansir dari Speedweek, Sabtu (9/4/2022).

“Ketika saya melihat, bahwa kecepatan saya benar, saya mencoba untuk rileks dan mengemudi dengan baik. Saya membalap dengan pengaturan dasar yang biasa, kami tidak banyak mengubah motor karena saya ingin melakukan lap sebanyak mungkin,” lanjutnya.

The Baby Alien pun masih kesulitan untuk menemukan pengaturan terbaik untuk motornya di COTA. Kendati demikian, Marquez optimistis timnya bisa melakukan perubahan jelang balapan.

“Pada Sabtu, kami akan mengerjakan motor. Pada Jumat, itu tentang saya karena saya harus membiasakan diri mengendarai motor MotoGP lagi. Saya pertama-tama harus mendapatkan kembali kepercayaan diri pada motor,” imbuhnya.

“Saya memulainya pada Jumat dengan pengaturan yang saya pakai saat pemanasan di Indonesia. Ini adalah basis kami. Saya mengendarai tes musim dingin dengan pengaturan ini dan mengikuti balapan di Qatar dengan itu,” ungkapnya. “Tidak ada alasan untuk mengubah apa pun tentang itu. Tetapi, dengan pengaturan ini, kami mengalami masalah pada hari pertama. Itu alasan mengapa kami harus mengubah sesuatu dan mencoba menjadi lebih baik,” pungkas Marquez.