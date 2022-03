10 Fakta Laila Ali akan dibahas Okezone. Sosok Laila Ali tidak terlepas dari bayang-bayang nama ayahnya, Muhammad Ali. Siapa yang tidak kenal Muhammad Ali? Dia adalah seorang petinju legendaris yang namanya dikenang bahkan hingga sekarang.

Terinspirasi dari sang ayah, Laila Ali muncul mengejutkan publik dengan debutnya sebagai petinju perempuan. Meski begitu, sang ayah ternyata sempat menentang keputusan Laila Ali menjadi petinju.

(Laila Ali dan Muhammad Ali, foto: AFP)

Namun, tekad Laila Ali pada olahraga tinju sangat kuat sehingga sang ayah pun memberikan izin. Karier Laila Ali terbentang sejak 1999 hingga 2007. Ia pernah menjadi juara sejati di kelas menengah super dan pernah menjuarai kelas berat ringan.

Nah, berikut adalah 10 Fakta Laila Ali, yang mungkin belum anda ketahui.

10 Fakta Laila Ali

1. Lahir denngan nama lengkap Laila Amaria Ali pada 30 Desember 1977 di Miami Beach, Florida, Amerika Serikat.

2. Laila Ali memulai tinju ketika usianya masih 18 tahun setelah menyaksikan pertarungan Christy Martin, seorang petinju wanita.

3. Ia butuh waktu bertahun-tahun untuk meluluhkan dan mendapatkan restu ayahnya, Muhammad Ali.

4. Pernah memenangkan 22 pertandingan dari 32 laga yang ia ikuti.

5. Pernah menulis sebuah buku pada 2002 yang berjudul Reach! Finding Strength, Spirit, and Personal Power.

6. Laila Ali pertama kali mempublikasikan mengenai keputusannya menekuni dunia tinju profesional adalah pada wawancara di Good Morning Amerika bersama Diane Sawyer.

7. Pada 27 Agustus 2000, Laila Ali dinikahi oleh Johnny “Yahya” McClain. Suaminya menjadi menejernya dan membantu membimbing karier Laila Ali.

(Laila Ali usai pertandingan, foto: Reuters)

8. Mendapatkan berbagai macam pengahargaan, seperti AOCA Awakening Outstanding Contribution Award pada 2012.

9. Meraih penghargaan IWBF Female Super Middleweight title pada 2004.

10. Pernah tampil pada beberapa acara televisi, seperti dalam Scooby-Doo and Guess Who? episode “The Crown Jewel of Boxing,” muncul dalam seri kedua The Masked Singer sebagai “Panda,” muncul dalam series NBC The Biggest Loser dalam episode “Lead By Example,” dan lain-lain.

Demikian 10 Fakta Laila Ali, putri dari petinju legendaris Muhammad Ali.