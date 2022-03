BANYAK atlet muslim yang mencuat ke permukaan karena prestasi luar biasanya. Beberapa dari mereka hadir dari dunia tinju.

Banyak petinju tenar yang ternyata seorang muslim. Berikut delapan petinju muslim yang sukses jadi juara dunia:

8. Felix Sturm

Daftar ini akan dimulai dengan Felix Sturm. Namanya mungkin asing di telinga pencinta tinju Indonesia, tetapi dia adalah mantan petinju profesional yang lahir 31 Januari 1979, Jerman.

Berkarier sejak 2001 hingga 2016, dia beberapa kali menjadi juara, seperti gelar kelas menengah WBO dari 2003 hingga 2004, gelar kelas menengah WBA dua kali antara 2006 dan 2012, gelar kelas menengah IBF dari 2013 hingga 2014, dan gelar kelas menengah-super WBA (Super) pada 2016.

7. Sadam Ali

Berikutnya ada Sadam Ali. Meski Lahir di New York, Amerika Serikat, pada 1988, orang tua Sadam Ali berasal dari Arab. Oleh sebab itu, dia menganut agama Islam.

Sadam Ali mulai menekuni tinju sejak usia delapan tahun. Prestasi terbaiknya adalah menyabet gelar juara WBO pada 2017 usai mengalahkan Miguel Cotto.

6. Ruslan Chagaev

Selanjutnya ada petinju asal Uzbekistan, Ruslan Chagaev. Chagaev aktif berkarier sebagai petinju dari 1997-2016. Chagaev pernah menjadi juara kelas berat WBA sebanyak dua kali, yakni 2007-2009 dan 2014-2016.

Perlu diketahui, Chagaev merupakan petinju Asia pertama yang mendapatkan gelar juara kelas berat. Prestasi dan kemampuannya bahkan membuat Chagaev mendapat julukan White Tyson.

5. Bernard Hopkins





Posisi kelima ditempati oleh Bernard Hopkins. Petinju Amerika Serikat ini memiliki karier yang panjang, mulai dari 1988 hingga 2016. Sepanjang kariernya, Hopkins mampu menjadi juara kelas menengah pada 2004-2005 dan juara kelas berat pada 2011-2012.

4. Amir Khan





Amir Khan tentu saja masuk ke dalam daftar ini. Lahir di Inggris, 1986, Amir Khan mengukir banyak prestasi pada masa jayanya.

Amir Khan menyabet gelar juara kelas welter ringan setelah memegang gelar WBA dari 2009 hingga 2012 dan gelar IBF pada 2011. Meski sudah berkarier sejak 2007, Amir Khan masih aktif hingga kini.

3. Naseem Hamed





Naseem Hamed lebih dikenal dengan nama Prince Naseem merupakan petinju berpaspor Inggris. Dia aktif bertarung pada 1992 hingga 2002.

Kariernya tidak terlalu lama, tetapi Naseem mampu mengukir banyak prestasi. Pada 1995-2000, ia memegang gelar juara dunia kelas bulu WBO. Selanjutnya, Naseem meraih gelar IBF pada 1997 dan titel WBC pada 1999-2000. Karena prestasinya, Naseem pun masuk dalam International Boxing Hall of Fame.

2. Muhammad Ali





Posisi kedua ditempati oleh mendiang Muhammad Ali yang telah menjadi legenda di dunia tinju. Muhammad Ali bahkan dianggap sebagai salah satu tokoh olahraga paling penting dan terkenal pada abad ke-20. Itu adalah buah dari prestasinya di dunia tinju.

Muhammad Ali pernah menyabet medali emas olimpiade dan menjadi juara dunia kelas berat. Karier panjang Muhammad Ali menginspirasi banyak petinju muda, bahkan hingga sekarang.

1. Mike Tyson





Posisi pertama ditempati oleh Mike Tyson yang dikenal dengan julukan The Baddest Man on the Planet. Julukan itu merujuk pada kehebatan Miket Tyson saat bertarung di kelas berat.

Kehebatan Mike Tyson membuatnya meraih banyak prestasi, seperti menjadi juara di WBA, WBC, dan IBF. Akan tetapi, Mike Tyson sudah pensiun sejak 2005.

Namun, dia sempat kembali ke dalam ring tinju pada dua tahun lalu, untuk pertandingan eksibisi kontra Roy Jones Jr yang berakhir imbang. Teranyar, Mike Tyson kabarnya mau kembali ke ring tinju lagi untuk melawan youtuber, Jake Paul, jika dibayar USD1 miliar atau sekitar Rp14,3 triliun.