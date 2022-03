BIRMINGHAM – Apriyani Rahayu mengunggah foto bersama pasangannya di ganda putri, Greysia Polii, ke instagram. Keterangan dalam foto itu mengisyaratkan sang senior akan pensiun dalam waktu dekat ini.

Sejatinya, Greysia/Apriyani masih berpartner di All England 2022. Sayangnya, langkah peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 itu terhenti di 16 besar setelah Apriyani mengalami cedera pada betisnya.

Setelah tersingkir dari All England, Apryani pun menuliskan kata-kata perpisahan kepada Greysia. Hal tersebut pun makin memperkuat rumor Greysia segera pensiin.

“Terima kasih banyak yaa ka @greyspolii. Bakal kangen berjuang bareng-bareng dan dipeluk kayak gini. I LOVE YOU,” tulis Apriyani di instagramnya, @r.apriyanig, Sabtu (19/3/2022).

Sebelumnya, Greysia juga memberikan pesan kepada Apriyani atas kenangan yang telah mereka dapatkan selama ini. Dia pun sangat bersyukur atas kesempatan untuk berpartner dengan Apriyani.

“Apri sudah mengalami cedera betis yang hampir dekat ke lutut sebelum berangkat ke All England. Dia sedang berjuang melawan segala sesuatu, kasih dia waktu untuk berkembang lebih jauh lagi,” tulis Greysia di instagram-nya, @greyspolii.

“Perjuangannya masih panjang, jika kalian mengikuti perjalanan kami sebagai partner, banyak hal yang kami alami, kekalahan, kemenangan, jatuh bangun, cedera sampai juara, rasa sakit yang ditahan, rasa puas harus dihilangkan. Semua itu hanya ada dalam satu kata, yaitu PROSES,” imbuhnya.

“Yang bisa aku utarakan adalah rasa terima kasih atas rasa syukur sudah berjuang bersama dan memberikan hasil yang terbaik. I love her than more the world ever know. KEEP COMING BACK STRONGER!” sambung Greysia.

Tentu saja, hal tersebut makin menguatkan kabar Greysia akan gantung raket. Meski pensiun, pencapaian Greysia kini telah menjadikannya sebagai salah satu ganda putri terbaik Indonesia.