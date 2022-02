LOMBOK – Kegiatan sehari-hari para pembalap selama di Lombok menjadi hal yang paling disorot selama tes pramusim MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika. Termasuk makanan apa saja yang disantap para rider, seperti yang terlihat saat Brad Binder ketahuan jajan pizza di Sirkuit Mandalika.

Netizen Indonesia pun terlihat antusias ketika melihat Binder asyik membawa pizza di Sirkuit Mandalika. Meski begitu, banyak pencinta balap Tanah Air menyarankan pembalap KTM Red Bull itu untuk jajan makanan khas Indonesia, seperti halnya gudeg atau nasi uduk.

Kejadian Binder meneteng pizza terlihat dalam unggahan akun instagram resmi MotoGP. dalam video tersebut, terlihat Brad sedang berjalan sambil membawa pizza.

Menariknya Brad Binder tidak sendiri. Sebab disampingnya ada pembalap Ducati Lenovo, Jack Miller. Keduanya pun saling mengobrol sambil berjalan.

Entah apa yang mereka bicarakan, akan tetapi akun instagram @motogp memberikan caption dengan nada bercanda. Yang mana akun tersebut menyebut kalau Miller menginginkan sepotong pizza milik Binder.

“Waktunya istirahat #MandalikaRest dan pizza. @bradbinder kami pikir @jackmilleraus ingin sepotong pizza,” tulis akun instagram @motogp, Senin (14/2/2022).

Lucunya, unggahan video tersebut justru dibanjiri komentar dari para Netizen Indonesia. Berbagai macam reaksi pun mereka lontarkan. Ada yang merekomendasikan makanan, ada pula yang menyampaikan salam perpisahan.

“Gudeg atau nasi uduk lebih enak daripada pizza. Btw see you again and thanks for visit mandalika circuit,” tulis akun @notyour_byy.

“Dia harus nyobain makan mie pake nasi ditambah telur,” @alfianrizki364.

“Sampai bertemu di bulan depan,” @okelahgenk.

“See you on 20 March,” @tamanamaku.

Binder sendiri akhirnya bisa santai dan jajan pizza karena tes pramusim MotoGP di Sirkuit Mandalika telah rampung. Setelah tiga hari berjalan, para rider akhirnya akan meninggalkan Sirkuit Mandalika.

Selanjutnya para pembalap akan kembali ke tempat tinggal masing-masing untuk beristirahat dan menyiapkan diri menyambut MotoGP 2022 yang mulai bergulir pada awal Maret mendatang.