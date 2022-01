5 atlet yang pilih fokus ibadah dan tinggalkan karier menarik untuk dibahas. Sebab, ada kisah yang menarik di balik keputusan yang mereka ambil ini.

Ya, sejumlah atlet dunia memang memutuskan lebih memperdalam ilmu agama. Keputusan ini pun tak jarang diikuti dengan langkah pensiun karena mereka memilih untuk lebih fokus dalam beribadah.

Siapa saja atlet yang melakukan hal tersebut? Berikut 5 atlet yang pilih fokus ibadah dan tinggalkan karier.

5. Sandy Koufax

Di urutan kelima, ada nama Sandy Koufax. Dia juga dikenal sebagai seorang Yahudi yang taat. Bahkan, Koufax tak ragu absen berlaga bersama klub bisbolnya, LA Dodgers, jika berbenturan dengan hari suci agamanya.

Hal itu dilakukan Koufax pada pembukaan World Series. Sebab, laga itu berlangsung bertepatan dengan Hari Yom Kippur, hari suci bagi Yahudi. Kini, Koufax sendiri sudah meninggalkan kariernya sebagai pemain bisbol.

4. Amir Khan

Berikutnya, ada nama Amir Khan. Dia merupakan petinju kenamaan asal Inggris. Sebagai pemeluk agama Islam yang taat, Amir Khan selalu menerapkannya dalam berkarier di dunia tinju.

Amir Khan bahkan tak ragu menolak bertarung jika bertepan dengan momen penting bagi seorang Muslim. Hal itu dilakukan pada September 2015 kala dijadwalkan bertarung melawan Floyd Mayweather Jr.

Dia menolak pertarungan itu karena bertepatan dengan puasa Ramadan. Amir Khan ingin fokus menjalani ibadah di bulan suci Ramadan.

3. William Hopoate

Nama lainnya ialah Wiliam Hopoate. Atlet rugby dari Australia ini juga memutuskan untuk memperdalam agama sehingga meninggalkan kariernya.

Padahal, Wiliam Hopoate sendiri tengah menorehkan karier mentereng dengan membela Helens R F C di liga tertinggi Inggris. Usai meniggalkan kariernya, dia melakukan misi pelayanan bersama Chruch of Jesus of Letter-day Saints.

2. Sulley Muntari

Di urutan kedua, ada nama Sulley Muntari. Pesepakbola Muslim ini juga merupakan pemain yang taat pada ajaran agama. Dia bahkan tetap berpuasa saat harus berlaga karena tak ingin meninggalkan ibadahnya.

Muntari tetap berpegang teguh dengan pedomannya itu, meski kerap menuai kritik. Sebab, penampilannya memang mengalami penurunan.

“Muntari memiliki sedikit masalah yang berkaitan dengan Ramadan. Mungkin dengan suhu sepanas ini tidak cocok untuk membuatnya (puasa)," ucap Mourinho yang melatihnya saat itu.

1. Carlos Roa

Terakhir, ada nama Carlos Roa. Pesepakbola yang pernah dilirik Manchester United ini membuat keputusan mengejutkan pada musim panas 1999 dengan pensiun.

Alasannya, Carlos Roa memilih memperdalam agama. Pasalnya, Roa takut kiamat besar datang pada 2000. Dengan memperdalam ilmu agama, dia berharap bisa masuk ke surg ajika sudah tiada nanti.