JONATAN Christie mengucapkan salam perpisahan dengan pelatnas Cipayung via akun Instagram-nya, @jonatanchristieofficial. Dalam unggahan yang ia buat pada Jumat, 17 Desember 2021, Jonatan Christie meng-upload foto lapangan bulu tangkis di Pelatnas Cipayung dengan caption berikut ini.

“See you again (pelatnas PBSI Cipayung),” tulis Jonatan Christie di akun Instagram-nya.

(Jonatan Christie saat turun di Indonesia Badminton Festival)

Netizen pun bertanya-tanya. Apakah benar Jonatan Christie meninggalkan pelatnas PBSI dan menempuh jalur profesional?

Humas PP PBSI, Deri Destan, mencoba meluruskan isu yang berkembang. Deri Destan tak membantah peraih medali emas Asian Games 2018 itu memang meninggalkan Pelatnas PBSI di Cipayung.

Hanya saja, Jonatan Christie pergi untuk berlibur. Awal tahun depan, pemain yang membawa Tim Bulu Tangkis Indonesia juara Piala Thomas 2020 itu akan kembali ke Cipayung.

“Jojo –sapaan akrab Jonatan Christie– tidak ada buat statement keluar dari pelatnas. Maksudnya memang di akhir tahun ini, ia keluar pelatnas untuk berlibur,” kata Deri Destan saat ditanya awak media seputar kabar perginya Jonatan Christie.

Jonatan Christie pun mengonfirmasi ucapan Deri Destan. Di stories Instagram-nya, ia mengaku bakal kembali ke Cipayung awal tahun depan.

“Banyak pelajaran berharga dari pertandingan-pertandingan yang terjadi di tahun ini, dan cukup menguras pikiran, tenaga, dan perasaan yang bisa menjadi senang maupun sedih di setiap pertandingannya,” tulis Jonatan Christie.

“Sekarang waktunya untuk mengistirahatkan pikiran dan tenaga untuk menyambut 2022 dengan keadaan yang lebih fresh lagi. See you next year, Cipayung,” lanjut pebulu tangkis 24 tahun ini.

Selain gelar Piala Thomas, tak ada trofi individu yang didapatkan Jonatan Christie pada 2021. Tentu harapannya hasil maksimal didapatkan Jonatan Christie pada 2022.