JADWAL MootGP Algarve 2021 bisa Anda ketahui di artikel ini. Balapan seri ke-17 ini akan berlangsung di Sirkuit Algarve, Portugal, Minggu 7 November 2021. Sorotan dalam balapan ini mengarah ke pembalap Repsol Honda, Marc Marquez.

Sebagaimana diketahui, Marquez sebelumnya kesulitan tampil apik karena cedera pada lengan kanannya belum sembuh total. Akan tetapi, dia perlahan-lahan kembali ke performa terbaiknya.

Marquez bahkan keluar sebagai pemenang dalam dua balapan terakhir. Dia berjaya di Circuit of the America (COTA), Amerika Serikat, dan Sirkuit Misano, Italia. Kemenangan beruntun itu seakan menunjukkan, bahwa The Baby Alien telah kembali ke dirinya yang lama.

Selain Marquez, Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) dan Valentino Rossi (Petronas Yamaha SRT) juga akan menjadi perhatian. Bagaimana tidak, Quartararo baru saja menjadi juara MotoGP 2021, sedangkan Rossi makin dekat ke waktunya pensiun.

Sementara itu, rangkaian jadwal MotoGP Algarve 2021 akan dimulai dengan konferensi pers pada Jumat 5 November 2021, dini hari WIB. Pada hari yang sama, para pembalap akan turun ke lintasan balap untuk melahap sesi latihan bebas satu dan dua.

Catatan waktu pada hari pertama MotoGP Algarve 2021 itu akan menjadi bahan evaluasi agar tampil lebih baik lagi pada Sabtu 6 November 2021. Penampilan apik wajib diberikan para pembalap pada Sabtu ini. Sebab, hari ketiga MotoGP Algarve 2021 akan menggelar sesi latihan bebas tiga, empat, dan kualifikasi. Hasil kualifikasi akan menentukan posisi pembalap saat memulai balapan MotoGP Algarve 2021 yang akan berlangsung pada akhir pekan ini. Posisi start bagus memperbesar peluang pembalap untuk memenangkan balapan. Berikut jadwal MotoGP Algarve 2021: Jumat, 5 November 2021 Konferensi Pers: 00.00-00.45 WIB Sesi Latihan Bebas 1: 16.55-17.40 WIB Sesi Latihan Bebas 2: 21.10-21.55 WIB Sabtu, 6 November 2021 Sesi Latihan Bebas 3: 16.55-17.40 WIB Sesi Latihan Bebas 4: 20.30-21.00 WIB Kualifikasi I: 21.10-21.25 WIB Kualifikasi II: 21.35-21.50 WIB Minggu, 7 November 2021 Pemanasan: 16.30-16.50 WIB Balapan: 20.00 WIB