AUSTIN - Pembalap Red Bull Racing, Max Verstappen, tampil apik dalam balapan Formula One (F1) GP Amerika Serikat (AS) 2021. Penampilan apik itu membawanya pada kemenangan di Circuit of The America (COTA), Senin 25 Oktober 2021, dini hari WIB.

Kemenangan ini penting untuk Verstappen. Sekadar informasi, itu merupakan kemenangan kedelapannya pada musim ini.

Hasil itu membuat Verstappen memimpin klasemen sementara dengan koleksi 287,5 poin. Dia unggul 12 angka atas pesaing terdekatnya, Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas).

Dengan lima balapan tersisa, keunggulan Verstappen ini sangat berharga. Hanya saja, dia belum sepenuhnya yakin dapat mengamankan gelar. Sebab, dia menganggap Red Bull belum bisa tampil sempurna.

Oleh sebab itu, pembalap berpaspor Belanda tersebut berharap bisa tampil lebih baik pada balapan selanjutnya, F1 GP Meksiko 2021. Pada musim lalu, dia dikalahkan Hamilton pada kunjungan terakhirnya ke Meksiko

“Kemenangan ini tak mengubah banyak hal. Karena yang penting adalah hal-hal detail. Kemenangan bukan berarti membuat saya lebih yakin atau semacamnya,” kata Verstappen, dikutip dari Racing News 365, Rabu (27/10/2021).

“Kami semua yakin jika tim ini dapat bekerja dengan baik. Akan tetapi, kami harus mengerjakannya dengan sempurna. Sekarang, kami harus mengulang semuanya lagi di Meksiko dan memaksimalkan paket mobil,” ujarnya. “Pertama, saya pikir kami bisa mengubah keadaan dan menemukan setelan yang lebih baik. Kami memang memulai balapan dari pole position,” tutur Verstappen. “Namun, kami kemudian kehilangan posisi dan menggunakan strategi agresif dan berhasil. Tetapi, keadaan bisa saja berubah jika berhenti lebih awal atau tak bereaksi tepat waktu,” ucapnya. Tantangan seelanjutnya bagi Verstappen adalah meraih hasil apik dalam balapan F1 GP Meksiko 2021. Balapan itu akan berlangsung di Sirkuit Autodromo Hermanos Rodriguez, Senin 8 November 2021, dini hari WIB.