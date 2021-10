PARIS - Pihak Formula One (F1) sudah mengumumkan pada kalender 2022 terdapat 23 balapan yang siap dilombakan oleh para pembalap. Menariknya, total 23 seri itu merupakan yang terbanyak yang pernah ada dalam satu musim, sehingga kompetisi tahun depan sangatlah panjang.

Seperti yang diumumkan laman resmi F1, Sabtu (16/10/2021), balapan musim depan akan dimulai pada 18 hingga 20 Maret 2022. Balapan F1 kemudian bakal berakhir pada pertengahan 18-20 November 2022.

Sama seperti musim ini, rangkaian F1 akan dimulai di Sirkuit Sakhir, Bahrain. Disusul sepekan kemudian di negara Timur Tengah lainnya, Arab Saudi di sirkuit jalan raya Kota Jeddah.

Setelah itu, baru mereka akan terbang menuju Australia pada 8-10 April 2022. Balapan ini pun mengakhiri rangkaian seri pembuka di kawasan Asia Pasifik, dan menuju Eropa.

Baca Juga: Tampil Beda, Red Bull Racing Bakal Kenakan Logo Acura di F1 GP Amerika Serikat 2021

Begitu kembali ke Benua Biru, para pembalap F1 langsung menghadapi GP Emilia Romagna. Balapan di Sirkuit Imola yang legendaris ini akan berlangsung pada 22-24 April 2022.

Namun, sirkus F1 harus kembali melintasi lautan untuk balapan selanjutnya. Utuk pertama kali, balapan GP Miami di sirkuit jalan raya kota tersebut akan dihelat, pada 6-8 Mei 2022.

Seluruh peserta F1 lalu baru kembali pulang ke Eropa pada 20-22 Mei 2022. Mereka bakal bersaing pada GP Spanyol di Sirkuit Montmello. Setelah itu, diikuti dengan salah satu balapan bergengsi, GP Monako sepekan kemudian.

Selang dua pekan, pentas F1 akan kembali tampil di lintasan jalan raya Kota Baku, dalam GP Azerbaijan. Diteruskan dengan GP Kanada di Sirkuit Gilles Villeneuve.

F1 lalu kembali ke tempat kelahirannya, Sirkuit Silverstone untuk GP Inggris. Dilanjutkan dengan tiga balapan di Austria, Prancis dan Hungaria sebelum memasuki jeda musim panas.

Begitu liburan berakhir, F1 akan berlanjut di Belgia pada 26-28 Agustus. Disusul kemudian dengan tiga balapan beruntun di Belanda, Italia dan Rusia yang mengakhiri rangkaian balapan di Eropa.

Setelah seluruh balapan di Eropa selesai, F1 langsung menuju wilayah Asia. Kali ini, balapan paling bergengsi ini menuju Singapura, sebelum bersaing di Negara Matahari Terbit, Jepang.

Menyusul dua balapan di Asia, pentas F1 kembali ke benua Amerika. AS akan menghelat balapan keduanya di Circuit of the Americas pada 21-23 Oktober. Dilanjutkan dengan GP Meksiko dan Brasil.

Setelah melewati 22 balapan, F1 menuju pemberhentian terakhirnya, Sirkuit Yas Marina yang menjadi tuan rumah GP Abu Dhabi. Balapan ini akan berlangsung pada 18-20 November.

JADWAL F1 2022

25-27 Maret GP Bahrain

25-27 Maret GP Arab Saudi

08-10 April GP Australia

21-24 April GP Emilia Romagna

06-08 Mei GP Miami

20-22 Mei GP Spanyol

27-29 Mei GP Monako

10-12 Juni GP Azerbaijan

17-19 Juni GP Kanada

01-03 Juli GP Inggris

08-10 Juli GP Austria

22-24 Juli GP Prancis

29-31 Agustus GP Hungaria

26-28 Agustus GP Belgia

02-04 September GP Belanda

09-11 September GP Italia

23-25 September GP Rusia

20 September-01 Oktober GP Singapura

07-09 Oktober GP Jepang

21-23 November GP AS

28-30 November GP Meksiko

11-13 November GP Brasil

18-20 November GP Abu Dhabi