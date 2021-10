KABAR gembira datang untuk pencinta MotoGP di Tanah Air. Sebab, Sirkuit Mandalika resmi akan menggelar balapan motor kelas primer itu pada 2022 mendatang.

Dalam kalender sementara untuk musim 2022, salah satu di antaranya terdapat gelaran MotoGP Indonesia 2022 di Sirkuit Mandalika.

Melansir dari aman resmi MotoGP, Kamis (7/10/2021), Qatar akan membuka musim depan. Balapan di Sirkuit Losail tersebut rencananya berlangsung pada 6 Maret 2022.

Setelah itu, MotoGP akan mampir ke Indonesia. Balapan MotoGP Indonesia di Sirkuit Mandalika akan berlangsung pada 20 Maret 2022.

Usai dua balapan di Asia, MotoGP akan menuju Benua Amerika. MotoGP Argentina 2022 berlangsung pada 3 April dan Circuit of the Americas (COTA) bakal menjadi tuan rumah MotoGP Amerika Serikat (AS).

Setelah itu, rangkaian balapan di Eropa baru dimulai pada seri kelima. Balapan seri Eropa dibuka dengan MotoGP Portugal di Sirkuit Algarve pada 24 April. Lalu, balapan akan berlangsung Spanyol, Prancis, Italia, Catalunya, Jerman, dan Belanda.

Sekadar informasi, MotoGP Indonesia bukan satu-satunya balapan di sirkuit baru. Para pembalap akan mampir untuk pertama kalinya ke Finlandia juga untuk menjajal Sirkuit Kymiring. Balapan itu sekaligus menjadi penutup paruh pertama MotoGP 2022. Setelah jeda musim panas, MotoGP 2022 akan berlanjut di Inggris, pada 7 Agustus. Selanjutnya, ada tiga balapan Eropa di Austria, San Marino, dan Aragon. MotoGP kemudian kembali menuju Benua Asia yang dimulai dengan MotoGP Jepang di Sirkuit Twin Ring Motegi. Setelah itu, ada balapan di Thailand, Australia, dan Malaysia. Balapan terakhir serta seri ke-21 akan kembali berlangsung di Valencia, Spanyol. Balapan terakhir di Sirkuit Ricardo Tormo, Valencia, akan diadakan pada 6 november 2022. Berikut kalender musim MotoGP 2022: GP Qatar – Sirkuit Losail - 06 Maret GP Indonesia – Sirkuit Mandalika - 20 Maret GP Argentina – Sirkuit Termas de Rio Hondo - 03 April GP AS – Circuit of the Americas - 10 April GP Portugal - Sirkuit Internasional Algarve – 24 April GP Spanyol - Sirkuit Jerez- 01 Mei GP Prancis - Sirkuit Le Mans Bugatti- 15 Mei GP Italia - Sirkuit Mugello – 29 Mei GP Catalunya - Sirkuit Barcelona Catalunya – 05 Jun GP Jerman - Sirkuit Sachsenring – 19 Juni GP Belanda - Sirkuit TT Assen – 26 Juni GP Finlandia - Sirkuit Kymiring – 10 Juli GP Britania Raya – Sirkuit Silverstone - 07 Agustus GP Austria - Red Bull Ring - 21Agustus GP San Marino – Sirkuit Misano – 04 September GP Aragon - Motorland Aragon - 18 September GP Jepang - Twin Ring Motegi - 25 September GP Thailand - Sirkuit Internasional Chang - 02 Oktober GP Australia - Sirkuit Phillip Island - 16 Oktober GP Malaysia - Sirkuit Internasional Sepang - 23 Oktober GP Valencia - Sirkuit Ricardo Tormo – 06 November