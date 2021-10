AUSTIN – Pembalap Tim Suzuki Ecstar, Joan Mir, mengomentari insiden dengan Jack Miller di MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021. Dia pun menyatakan permintaan maaf kepada Miller atas aksinya yang berbuntut hukuman berupa penalti posisi itu.

Sebagaimana diketahui, MotoGP AS 2021 baru saja rampung digelar. Pembalap tim Repsol Honda, Marc Marquez keluar sebagai pemenang. Namun, perhatian publik dalam balapan yang berlangsung di di Circuit of The Americas (COTA), Senin (4/10/2021) dini hari WIB, tidak hanya kepada Marquez.

Perhatian juga terpecah kepada Mir dan Miller. Sebab, keduanya diketahui terlibat insiden pada lap yang terakhir. Pada tikungan ke-16, Jack Miller disalip dari sisi dalam oleh Joan Mir. Lantas kejadian itu mengundang reaksi kesal Jack Miller.

Dalam tayangan video terlihat Jack Miller dan Joan Mir melakukan interaksi. Terlihat, gestur Jack Miller tampak kesal sambil memegang helm Joan Mir.

Namun, tidak ada suara audio yang merekam kedua pembalap tersebut. Setelah balapan usai, Joan Mir beberkan apa saja yang diucapkan oleh Jack Miller.

BACA JUGA: Kesal Terus Diserang di MotoGP, Jack Miller: Joan Mir Selalu Ingin Tabrak Saya!

Juara dunia MotoGP 2020 itu mengatakan bahwa secara murni hanya ingin menyalip Jack Miller pada balapan tersebut. Namun, tanpa ada perhitungan, secara tak sengaja pembalap asal Spanyol itu pun bersinggungan bagian sisi dalam Desmosedici milik Jack Miller.

Lebih lanjut, Joan Mir menjelaskan bahwa pertama-tama ingin meminta maaf kepada Jack Miller. Namun, apa yag sudah dikatakan Jack Miller pada insiden itu, Joan Mir tak ada sedikit dendam kepada pembalap asal Australia tersebut.

"Pertama-tama saya ingin meminta maaf karena saya tidak suka membuat kontak dengan overtake. Dia hanya menutup garis, dia tidak peduli tentang balapan, dia hampir lurus di tikungan, dia menutup garis dan itu sedikit aneh. Kemudian di tikungan 16, ini adalah tikungan yang bagus untuk menyalip,” ucap Joan Mir, dilansir dari The Race, Senin (4/10/2021). “Saya berhenti di jalan lurus,” dia terkekeh. “Saya menunggu dia datang dan menyalahkan saya, dan dia mengancam saya dan melakukan beberapa hal, tetapi ketika Anda mengatakan sesuatu dalam situasi panas ini, saya tidak mengerti. Saya pikir Jack adalah pria yang baik, dan jika dia adalah saya, saya juga akan marah, jadi saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang dia,” imbuhnya. "Dia hanya mengatakan 'sampai jumpa di yang berikutnya!' Atau sesuatu seperti ini. Gaya Australia! Saya sama sekali tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang Jack karena dia selalu hormat dalam balapan. Dia selalu menjadi rival yang baik, dan saya minta maaf atas manuvernya, tapi saya tidak menghormati keputusan dari race direction,” jelas Mir. Diketahui, insiden ini berbuntut hukuman untuk Mir. Dia diganjar penalti satu posisi sehingga hanya finis di posisi kedelapan.