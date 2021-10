AUSTIN - Pembalap Petronas Yamaha SRT, Valentino Rossi, memuji penampilan apik Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo dalam tiga balapan terakhir MotoGP 2021. Bagaiamana tidak, sang murid meraih pole position dalam tiga balapan tersebut.

Teranyar, Bagnaia merebut pole position dalam kualifikasi MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021 di Circuit of The Americas (COTA) setelah mencatatkan waktu 2 menit 2,781 detik. Keberhasilan tersebut melanjutkan kesuksesan Bagnaia pada dua seri sebelumnya di Aragon dan San Marino.

Raihan itu sekaligus membuat Bagnaia mengikuti catatan legenda hidup MotoGP sekaligus sang guru, yakni Rossi. Sebab, Pecco menjadi pembalap Italia pertama yang merebut pole position tiga kali berturut-turut sejak Rossi melakukannya pada 2009 lalu (Sachsenring hingga Brno).

Melihat capaian tersebut, membuat The Doctor menyoroti penampilan Pecco. Rossi mengaku terkejut dengan pencapaian Bagnaia di MotoGP 2021.

Lebih lanjut, Rossi menegaskan, bahwa sudah jarang sekali melihat pembalap mengendarai motor Desmosedici seperti Bagnaia. Rossi senang dengan apa yang telah dibuat oleh Pecco.

“Pecco sangat impresif, ia berada di pole ketiga berturut-turut dan ia melakukan lap yang impresif . Dia dalam kondisi sangat baik dan senang melihatnya berkendara,” ucap Rossi, dilansir dari Motosan, Minggu (3/10/2021). “Saya belum pernah melihat pembalap mengendarai Ducati seperti ini dalam waktu yang lama,” tutur pembalap Italia berumur 42 tahun itu. Sementara itu, Rossi mendapat hasil yang kurang meyakinkan di COTA. The Doctor akan memulai balapan dari posisi ke-20. Sekadar informasi, balapan MotoGP AS 2021 akan berlangsung pada Senin 4 Oktober 2021, dini hari WIB.