JADWAL MotoGP hari ini, Jumat (1/10/2021) akan menggelar sesi latihan bebas satu dan dua MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021. Marc Marquez (Repsol Honda) diprediksi akan menggila di latihan bebas yang digelar di Circuit of the America (COTA), sedangkan Valentino Rossi (Petronas Yamaha) bakal melempem?

Marc Marquez memiliki catatan apik di COTA yang memiliki tipe Anti Clockwise (arah sirkuitnya berlawanan jarum jam). The Baby Alien –julukan Marc Marquez– dikenal jago melibas model sirkuit seperti ini.

(Marc Marquez menggila di latihan bebas MotoGP AS 2021?)

Sebut saja Sirkuit Sachsering, Aragon, Phillip Island, COTA hingga Valencia. Tak heran dari tujuh race MotoGP yang dilangsungkan di COTA, Marc Marquez memenangkan enam balapan di antaranya.

Hanya satu musim di mana Marc Marquez gagal menjadi pemenang MotoGP AS, tepatnya pada 2019. Saat itu, Marc Marquez mengalami kecelakaan di lap kedelapan.

Padahal, dalam balapan tersebut, Marc Marquez start dari pole position. Meski begitu, karena Marc Marquez belum bugar 100 persen, ia dipercaya takkan sedominan biasanya.

Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) berpotensi memberi perlawanan kepada Marc Marquez. Sebab, Francesco Bagnaia sudah menunjukkan dirinya bisa unjuk gigi di Sirkuit Anti Clockwise, tepatnya saat menjadi pemenang MotoGP Aragon 2021. Bagaimana dengan Valentino Rossi? The Doctor –julukan Valentino Rossi– sebenarnya memiliki catatan apik di sirkuit ini. Di MotoGP AS 2019 saja, Valentino Rossi finis runner-up. Namun, kondisi dua tahun lalu tak dapat disamakan dengan sekarang. Terhitung sejak MotoGP 2020, Valentino Rossi mengalami penurunan performa. Musim ini jangankan untuk bersaing finis podium, untuk sekadar mendapatkan poin saja Valentino Rossi kesulitan. Terbukti dalam tiga race terkini di MotoGP 2021, Valentino Rossi gagal meraup poin. Berikut jadwal MotoGP hari ini: Jumat, 1 Oktober 2021: Latihan Bebas 1: 21.55-22.40 WIB Sabtu, 2 Oktober 2021 Latihan Bebas 2: 02.10-02.55 WIB