AUSTIN – Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez, membicarakan soal target hingga persiapannya jelang mentas di MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021. Marquez pun mengatakan bahwa dirinya ingin mencoba lebih menikmati balapannya, alih-alih ngotot mengejar hasil terbaik.

Sebagaimana diketahui, ajang MotoGP 2021 akan berlanjut. Memasuki empat seri terakhir, balapan bertajuk MotoGP AS 2021 siap digelar di Circuit of The America (COTA) pada Senin 4 Oktober 2021 dini hari WIB.

Jelang balapan itu, Marquez tentunya bertekad untuk meraih hasil positif. Tetapi, pembalap asal Spanyol itu ogah ngotot dan bertekad lebih menikmati balapan. Dengan cara ini, dia yakin hasil manis nantinya juga akan datang.

Lebih lanjut, Marquez membahas soal seluk beluk dari COTA. Dia mengakui bahwa trek di sana sulit untuk ditaklukkan. Akan tetapi, dirinya akan mencoba menikmati agar dapat raih hasil maksimal.

"Ya, pendekatan untuk balapan akhir pekan nanti dibandingkan dari Misano, Austin sedikit berbeda karena biasanya saya tahu saya sangat menikmati trek ini," kata Marquez dilansir dari Crash, Jumat (1/10/2021).

"Saya akan mencoba untuk sangat menikmatinya karena jika kami mengambil musim ini, saya lebih menderita daripada menikmati, tetapi bagaimanapun, kita akan lihat hasilnya,” sambungnya. “Ini trek yang sulit, karena dengan perubahan arah lalu banyak titik rem. Tapi untungnya ada di sisi kiri, ini akan membantu dan saya siap untuk menikmatinya. Jika saya menikmatinya di motor, saya yakin hasilnya pun akan tiba," jelas Marquez. Marquez datang ke COTA dengan bekal yang cukup apik. Dia baru saja finis di posisi keempat dalam balapan MotoGP San Marino 2021 yang digelar pada akhir pekan lalu. Hasil ini sudah terbilang bagus untuk The Baby Alien -julukan Marc Marquez- yang belum berada dalam kondisi terbaiknya. Dia masih belum pulih 100 persen dari cedera lengan yang menderanya dalam beberapa tahun terakhir.