EMPAT peraturan pada permainan bulu tangkis yang wajib Anda ketahui agar memahami permainan dengan lebih baik. Peraturan sudah dibakukan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF.

Bulu tangkis merupakan olahraga yang dimainkan oleh satu pemain dan dua pemain dalam satu tim. Para pemain bisa berpasangan dengan pemain pria atau digabungkan dengan pemain perempuan.

Pada artikel ini akan membahas aturan dasar mengenai bulu tangkis dirangkum dari berbagai sumber:

Sistem Skor

- Sebuah pertandingan terdiri dari 3 gim. Jika ada tim yang telah memenangkan dua gim secara langsung, maka akan memenagkan pertandingan. Satu gim mencari 21 poin.

(Sistem poin bulu tangkis diatur BWF)

- Setiap melakukan servis, dan shuttlecock gagal dikembalikan atau keluar dari lapangan, makan tim lawan mendapatkan poin.

Baca juga: Teknik Dasar Bulu Tangkis bagi Pemula

- Tim juga bisa mendapatkan poin setelah reli.

- Jika kedua tim mendapatkan poin 20, maka pihak yang mendapatkan 2 poin lebih dulu, akan memenangkan pertandingan.

- Bila kedua tim terus mendapatkan poin hingga 29, maka tim atau pemain yang berhasil mencetak poin ke-30, akan memenangkan pertandingan.

- Pemain atau tim yang memenangkan permainan, akan melakukan servis pertama di pertandingan berikutnya.

Interval

- Ketika skor mencapai 11 poin, pemain memiliki interval (istirahat) 60 detik.

- Interval 2 menit di antara setiap permainan diperbolehkan.

- Pada gim ketiga, pemain atau tim akan melakukan pertukaran bidang lapangan ketika skor memimpin mencapai 11 poin.

Single

- Pada awal permainan (0-0) dan ketika skor genap, pemain akan melakukan servis dari lapangan sisi kanan. Ketika skor ganjil, makan servis dilakukan dari kiri.

- Jika pemain yang melakukan server memenangkan reli, sang pemain akan mendapatkan poin dan kemudian melakukan servis lagi.

- Jika penerima memenangkan reli, penerima mendapatkan poin dan pihak yang melakukan server.

Ganda

- Pada awal permainan dan ketika skor genap, tim akan melakukan servis dari lapangan sebelah kanan. Ketika skor ganjil, server melakukan servis dari lapangan sebelah kiri.

- Jika pihak yang melakukan servis memenangkan reli, pihak yang melakukan servis mencetak poin dan terus melakukan servis lagi.

- Jika pihak penerima memenangkan reli, pihak penerima mencetak poin. Sisi penerima akan melakukan servis yang baru.

- Dalam pertandingan ganda antara A & B melawan C & D. A & B memenangkan undian dan memutuskan untuk melakukan servis. A akan memberikan servis kepada C. A akan menjadi melakukan servis awal, sedangkan C akan menjadi penerima awal.