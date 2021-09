AUSTIN - Pembalap Tim Petronas Yamaha SRT, Valentino Rossi, bertekad bisa naik podium di MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021. Ia ingin mengulangi kejayaannya pada musim 2019.

MotoGP AS 2021 akan berlangsung di Circuit of the Americas (COTA) pada Minggu 3 Oktober 2021 malam WIB. Ini akan menjadi balapan ketiga MotoGP musim ini yang akan diselenggarakan di luar Eropa.

Jelang balapan, Valentino Rossi ingin meraih hasil maksimal. Apalagi jika berkaca pada musim 2019, VR46 sukses meraih podium setelah menyelesaikan balapan di urutan kedua.

“Saya sangat menyukai Austin dan terakhir kali kami balapan di sana, itu adalah akhir pekan yang hebat bagi saya. Saya sangat kuat di kualifikasi dan balapan, dan saya finis di podium,” ucap Rossi lewat laman resmi Yamaha, Selasa (28/9/2021).

“Kami akan melihat apa yang terjadi ketika kami sampai di sana tetapi sangat menyenangkan bahwa kami dapat mengadakan acara di luar negeri musim ini dan saya sangat menantikan untuk kembali ke sana, setelah tidak dapat berada di sana tahun lalu,” sambungnya.

“Kami perlu sampai di sana untuk memahami apa potensi kami, tetapi saya merasa positif dan mudah-mudahan kami dapat meningkatkan beberapa hal yang kami perlukan, sehingga kami dapat menjalani balapan yang bagus,” pungkasnya. Rossi sendiri memulai balapan di MotoGP 2021 dengan kurang memuaskan. Pencapaian tertinggi The Doctor -julukan Valentino Rossi- hanyalah finis kedelapan di MotoGP Austria 2021. Sementara, pada dua balapan terakhir di Aragon dan Misano, The Doctor gagal mendapatkan hasil yang maksimal. Pembalap berusia 42 tahun itu hanya berhasil finis di urutan ke-19. Sedangkan, di MotoGP San Marino Rossi hanya menepati diurutan ke-17 sat belapan yang berlangsung di Sirkuit Misano tersebut. Namun, sebelum pensiun pada akhir musim nanti, VR46 tentu sangat mengharapkan bisa meraih podium di MotoGP musim ini. Ia ingin menggenapi perolehan podium di sepanjang kariernya menjadi 200.