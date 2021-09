MISANO – Adik Valentino Rossi, Luca Marini, fokus menjalani balapan MotoGP Amerika Serikat (AS) 2021. Ia mengatakan bahwa Circuit of the Americas (COTA) merupakan salah satu trek tersulit.

Balapan seri ke-15 pada musim ini akan berlanjut di MotoGP AS 2021. Balapan tersebut akan berlangsung di Circuit of the Americas (COTA), Austin pada Senin, 4 Oktober 2021 dini hari WIB.

Setelah dua balapan pembuka MotoGP musim ini digelar di Qatar, kini balapan di luar Eropa akan berlangsung di Austin yang sempat absen musim lalu. Sisanya, diketahui bahwa balapan berlangsung di benua Eropa.

Luca Marini sendiri sudah melakukan uji coba terbaru untuk motor Desmosedici sewaktu menjalani sesi tes resmi di Misano. Ia mengatakan bahwa sudah menemukan solusi pada motornya tersebut sehingga cukup optimis menyambut balapan pada akhir pekan ini.

Lebih lanjut, pembalap jebolan VR46 Academy itu menegaskan dirinya menatap serius ajang balapan tersebut. Menurutnya, dua hasil buruk di Aragon dan Misano membuat dirinya termotivasi.

Ia menyebut lintasan di Austin adalah salah satu trek yang sulit. Namun, ia berharap pada balapan nanti bisa meraih poin kembali. “Austin tentu saja salah satu trek yang paling khusus dan pada saat yang sama sulit dari seluruh kalender,” ucap Luca Marini, dilansir dari Tuttomotoriweb, Selasa (28/9/2021). “Seminggu kerja keras menunggu kami untuk memanfaatkan hal-hal baik yang kami lakukan di tes Misano minggu lalu,” sambungnya. “Kami mencoba beberapa solusi baru dan cepat. Beberapa akhir pekan terakhir tidak mudah dan tujuannya pasti untuk kembali ke poin,” pungkasnya.