TOKYO - Upacara pembukaan Paralimpiade Tokyo 2020 dimulai. Acara akbar ini dibuka dengan koreografi teatrikal.

Diadakan di Stadion Nasional Jepang, Tokyo, Selasa (24/8/2021), terlihat ada beberapa pejabat negara yang turut hadir dalam upacara pembukaan tersebut. Selain itu, pembentangan bendera dilakukan dengan penuh penghayatan.

Bendera Jepang dibawa oleh sejumlah legenda Paralimpiade tuan rumah. Setelah itu, upacara pembukaan dilanjutkan dengan lagu nasional tuan rumah.

Selanjutnya, ada penampilan koreografi teatrikal. Pembukaan pun dimulai dengan lapangan yang dibentuk bagai bandar udara, bernama Para Airport.

Slogan dari upacara pembukaan Paralimpiade ini adalah "United by Emotion." Sementara itu, untuk konsep besarnya diberikan nama "We Have Wings" atau yang berarti "Kami Punya Sayap."

Konsep ini bermakna untuk meningkatkan kesadaran akan keberanian para Paralimpiade yang mencoba melebarkan sayap mereka. Mereka akan tetap terbang tinggi "tidak peduli ke arah mana angin bertiup." Sementara itu, 161 orang telah dipilih dari 5.500 pelamar untuk menjadi volunter di Paralimpiade Tokyo 2020. Sebanyak 75 di antaranya ditugaskan untuk upacara pembukaan, 89 sisanya untuk upacara penutupan dan tiga orang akan berpartisipasi dalam kedua acara itu. Anggota termuda 11 tahun dan tertua 68 tahun. Karena pandemi Covid-19, beberapa dari mereka yang terpilih akan berpartisipasi secara virtual. Pandemi membuat penyelenggaraan Paralimpiade Tokyo 2020 berbeda dari edisi-edisi sebelumnya.