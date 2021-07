NEW YORK – Legenda tinju asal Amerika Serikat (AS), Mike Tyson, mengaku sangat penasaran dengan jalannya pertarungan kedua antara Floyd Mayweather Jr melawan Manny Pacquiao. Maka dari itu, Tyson pun mendorong agar Mayweather Jr bisa merealisasikan duel tersebut.

Sebagaimana diketahui, Mayweather Jr dan Pacquiao memang pernah bertarung tepatnya pada 2 Mei 2015 di MGM Grand Garden Arena. Namun sayang, pertarungan yang dilabeli The Fight of the Century itu berakhir antiklimaks.

Ya, sepanjang duel Mayweather Jr justru bermain aman, sementara Pacquiao kesulitan untuk melancarkan pukulan-pukulan mematikan yang acap kali ia perlihatkan di pertarungan sebelumnya. Duel itu sendiri dimenangkan oleh Mayweather Jr usai unggul poin dari Pacquiao.

Hal tersebutlah yang membuat pecinta tinju sangat berharap pertarungan antara Pacquiao kontra Mayweather Jr bisa terulang kembali dengan tempo yang lebih seru. Harapan para pecinta tinju itu pun seakan-akan didengar, keduanya disebut-sebut tertarik untuk kembali berduel.

Meski hingga saat ini, pertarungan ulangan antara Mayweather Jr melawan Pacquiao masih belum kunjung menjadi kenyataan. Namun dengan fakta bahwa Mayeather Jr melakoni duel ekshibisi melawan Logan Paul, membuat pertarungan melawan Pacquiao kembali mencuat.

Banyak yang meyakini bahwa Mayweather Jr tengah menyiapkan penawaran kepada Pacquiao agar mau kembali bertarung melawannya lagi. Terlebih Pacman –julukan Pacquiao– sudah cukup lama tidak naik ring tinju. Tyson pun menjadi salah sosok yang menaruh harapan agar pertarungan ulangan antara Mayweather Jr melawan Pacquiao dapat terlaksana. Sebab, Tyson menilai bahwa duel itu bakal jauh lebih baik dilakukan oleh Mayweather Jr ketimbang menjalani laga ekshibisi. “Saya merasa bahwa Floyd Mayweather Jr harus terus mencobanya. Saya hanya tidak berpikir bahwa dia harus menghadapi petinju kelas jelajah,” jelas Tyson, sebagaimana dilaporkan oleh Boxingscene, Minggu (4/7/2021). Baca Juga: Amir Khan: Mayweather Jr Baru Akan Hadapi Pacquiao jika Sudah Tak Punya Uang Lagi! “Saya pikir dia harus terus bertarung melawan rival di kelas tarungnya. Saya tidak tahu mengapa Mayweather Jr bertarung melawan Logan Paul. Hadapi Pacquiao lagi dan tetaplah bugar,” imbuh pria berusia 54 tahun tersebut.