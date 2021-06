MANFAAT jogging untuk ibu hamil bisa Anda ketahui di dalam artikel ini. Berolahraga selama masa kehamilan sangatlah bermanfaat. Salah satu olahraga yang bisa menjadi pilihan adalah jogging.

Dikutip dari The American College of Obstetricians and Gynecologists, jogging diperbolehkan untuk ibu hamil jika kehamilan Anda normal serta tubuh dalam keadaan sehat. Akan tetapi, jika Anda tidak terbiasa jogging sebelum masa kehamilan, jangan pilih olahraga ini.



Anda pun harus berkonsultasi dengan dokter lebih dulu sebelum melakukan jogging dalam masa kehamilan. Konsultasi dengan dokter dimaksudkan untuk meminimalkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Jika dokter mengizinkan, Anda harus melakukan jogging dengan baik dan benar. Anda harus memperhatikan detak janntung, medan (harus rata), dan kecepatan lari. Sesuaikan dengan kemampuan tubuh dan usia kehamilan Anda.

Selain itu, Anda juga harus menggunakan perlengkapan untuk jogging, seperti sepatu lari dll. Penggunaan perlangkapan jogging akan membuat Anda makin nyaman sekaligus meminimalkan risiko cedera.

Sementara itu, jika dokter melarang Anda untuk jogging, ikutilah sarannya. Lalu, Pilih olahraga lain yang sesuai dengan tubuh Anda agar selalu sehat hingga waktu melahirkan tiba.

Berikut manfaat jogging untuk ibu hamil: 3. Buat Tubuh Lebih Berenergi

Ibu hamil terkadang lebih cepat kelelahan, bahkan saat tidak melakukan kegiatan berat. Dengan melakukan jogging secara rutin, Ibu hamil diharapkan akan lebih bertenaga.

Olahraga, termasuk jogging, membuat tubuh manusia memproduksi zat endorfin yang memicu rasa bahagia dan menurunkan stres. Oleh sebab itu, jogging bisa menjadi sarana untuk mengurangi perubahan suasana hat ibu hamil yang kerap terjadi dalam masa kehamilan karena perubahan hormon.

Saat hamil, beberapa bagian tubuh Anda akan terasa kurang nyaman. Selain itu, ada juga ibu hamil yang kesulitan tidur saat mengandung sang buah hati. Jika jogging dengan rutin, beberapa masalah kehamilan bisa teratasi dengan baik. Selain itu, tubuh Anda pun akan makin burgar sehingga siap untuk melahirkan sang buah hati.