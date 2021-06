JAKARTA – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, mampu memetik kemenangan saat menghadapi Chico Aura Dwi Wardoyo dalam simulasi Olimpiade Tokyo 2020 yang berlangsung Pelatnas PBSI, Rabu (16/6/2021). Di laga itu, Jonatan menang dengan skor 21-17, 23-25, dan 21-10.

Sebagaimana diketahui, PBSI memang menggelar simulasi jelang para atletnya mentas di Olimpiade Tokyo 2020. Salah satu pertandingan dalam simulasi tersebut adalah pertemuan antara Jonatan melawan Chico.

Dalam pertandingan tersebut, Chico yang masih berstatus pebulu tangkis junior berhasil membuat Jonatan sedikit kerepotan. Hal tersebut terbukti dengan beberapa pukulan yang dilepaskan oleh Chico dengan sulit dikembalikan oleh Jojo –sapaan Jonatan.

Meski begitu, Jonatan sendiri berhasil mendominasi gim pertama. Chico yang kewalahan hanya bisa mengumpulkan 17 poin. Hal tersebut membuat Jojo unggul di gim pertama dan memenangkan pertandingan dengan skor 21-17.

Lanjut pada gim kedua, permainan yang lebih atraktif ditunjukkan Chico hingga bisa unggul jauh dari Jojo. Namun, Jojo bisa menyamakan kedudukan hingga berkali-kali dan terjadi match point yang panjang dalam gim ini.

Pada akhirnya, secara dramatis Chico yang bersabar dan mengubah gaya bermainnya akhirnya menuai hasil positif di gim kedua. Ia menang dengan keunggulan tipis 25-23.

Pertandingan berlanjut pada gim ketiga, stamina Chico. Jojo yang lebih berpengalaman akhirnya menutup duel ini dengan keunggulan jauh 21-10 dan keluar sebagai pemenang 2-1 atas Chico.

Selain itu, sebelum laga Jonatan melawan Chico, ada pertandingan lain yang memainkan nomor ganda campuran. Pada laga awal tersebut, tersaji pertandingan antara Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Adnan Maulana/ Mychelle Crhystine Bandaso.

Kemenangan pun berhasil diperoleh Hafiz/Gloria yang juga bermain sengit melawan juniornya tersebut. Pasangan yang kali ini harus menerima nasib absen di Olimpiade Tokyo 2020 tersebut menang atas Adnan/Mychelle dengan skor 11-21, 21-13, dan 21-15.

Setelah ini, Simulasi Olimpiade Tokyo masih memainkan tiga laga lainnya. Diantaranya Febby Valencia Dwijayanti Gani/Yulfira Barkah vs Ribka Sugiarto/Siti Fadia Silva Ramadhanti di ganda putri, Nandini Putri Arumni vs Putri Kusuma Wardani di tunggal putri, dan Moh Reza Pahlevi Isfahani/Muhammad Rian Ardianto vs Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan di ganda putra.

Simulasi tersebut dilakukan oleh PBSI sebagai pemanasan jelang atlet-atlet bulu tangkis kebanggaan Indonesia mentas di gelaran Olimpiade Tokyo 2020. Gelaran Olimpiade Tokyo 2020 sendiri dijadwalkan bakal berlangsung 23 Juli hingga 8 Agustus 2021.