BROOKLYN – Brooklyn Nets bakal bermain tanpa dua pemain bintang mereka, yakni James Harden dan Kyrie Irving saat menghadapi Milwaukee Bucks di gim kelima semifinal playoff wilayah Timur NBA 2020-2021. Meski tanpa dua pemain tersebut, Kevin Durant memastikan Nets tetap akan mengalahkan Bucks.

Bermain di Barclays Center, Brooklyn, pada Rabu (16/6/2021) pukul 07.30 WIB, Nets memang akan sedikit pincang karena Irving dan Harden tak bisa bermain karena mengalami cedera. Kehilangan dua pemain bintang itu jelas menjadi pukulan yang amat keras untuk Nets.

Pasalnya saat ini Durant dan kawan-kawan membutuhkan kemenangan usai skor Nets vs Bucks sejauh ini sama kuat 2-2. Dengan memakai sisten best of seven, maka setidaknya Nets kini memerlukan dua kemenangan lagi untuk bisa lolos ke babak final playoff NBA 2020-2021.

Baca Juga: Hasil NBA 2020-2021 Hari Ini: Hawks Samakan Kedudukan Kontra 76ers, Clippers Hajar Jazz

Durant sendiri sangat menyayangkan tidak bisa tampilnya Irving dan Harden. Padahal ia merasa di momen seperti sekarang ini, kemampuan Irving dan Harden sangatlah dibutuhkan oleh Nets.

Kendati begitu, Durant memastikan mental para pemain Nets tak hancur sama sekali. Ia bahkan berkata Nets semakin bersemangat untuk mengalahkan Bucks di gim kelima pada pagi nanti.

Menurut Durant, sudah sewajarnya bagi Nets untuk beradaptasi bermain tanpa Harden dan Irving. Kini ia hanya bisa berharap Nets mampu dan sanggup merebut kemenangan dari Bucks di gim kelima tersebut.

“Kami jelas tak merencanakan sama sekali bermain tanpa beberapa pemain kami di kondisi seperti ini (saat berjuang lolos ke final). Namun, kami semua adalah pemain yang profesional dan kami harus bisa beradaptasi dengan situasi apa pun,” ucap Durant, dikutip dari Bleacher Report, Rabu (16/6/2021). “Pada gim kelima ini, kami hanya bisa berpikir ‘baiklah, ayo bermain.’ Jadi, menurut saya kami semua sudah memiliki mental itu dan kami akan maju terus,” tambah pebasket 32 tahun tersebut. Terlepas dari apa yang dikatakan Durant, kehilangan Irving dan Harden memang menjadi sebuah kabar buruk untuk Nets. Bayangkan saja, tanpa bantuan Harden yang mengalami cedera di menit pertama gim pembuka Nets vs Bucks, klub basket asal Brooklyn itu justru sudah kalah di dua gim. Apalagi tanpa Irving yang baru saja mengalami cedera keseleo pergelangan kaki, Nets tentu akan kesulitan menghadapi Bucks. Untungnya ada kabar baik, di mana kondisi Harden dikabarkan sudah mulai membaik dan berpeluang tampil saat melawan Bucks di gim kelima nanti.