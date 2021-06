AALST – Manajer Repsol Honda, Alberto Puig percaya timnya bisa bangkit di balapan MotoGP Jerman 2021 yang akan berlangsung pada 20 Juni 2021. Sebab di seri tersebut Marc Marquez adalah rajanya Sirkuit Sachsenring, Jerman.

Ya, Marquez bisa dikatakan rajanya Sirkuit Sachsenring karena dia adalah satu-satunya pembalap aktif yang mencatat kemenangan terbanyak di GP Jerman. Sedari Marquez naik ke kelas MotoGP pada 2013 sampai 2019, ia selalu mampu menang di Sirkuit Sachsenring tersebut.

Baca Juga : Iga Bakar Dabu Dabu Andalan Summers at the Pool di Jakarta Beef up Fest

Jika ditotalkan, maka Marquez adalah pembalap kedua dengan total kemenangan terbanyak di GP Jerman. Marquez yang sudah mengoleksi 10 kemenangan di GP Jerman hanya kalah dari pembalap legenda, Giacomo Agostini yang telah memetik 13 kemenangan di seri tersebut.

Baca Juga: Valentino Rossi Pensiun di MotoGP Belanda 2021, Gara-Gara Marc Marquez?

Akan tetapi, jika hanya membahas Sirkuit Sachsenring saja, maka Marquez adalah rajanya. Seperti yang diketahui, Sirkuit Sachsenring baru kembali menggelar balapan MotoGP sejak 1998 sampai sekarang ini (MotoGP 2020 dibatalkan karena pandemi).

Sedari 1998 itu hanya Marquez yang sanggup menang 10 kali di Sirkuit Sachsenring, tujuh kemenangan dipetik saat dirinya sudah di kelas MotoGP, dua kala masih bermain di Moto2, dan satu lagi saat The Baby Alien tampil di kelas 125cc.

Jadi, karena alasan itulah Puig percaya Marquez bakal bangkit di MotoGP Jerman 2021. Ia yakin Marquez akan menemukan performa terbaiknya lagi jika bermain di sirkuit yang merupakan andalannya.

Untuk bisa membantu Marquez kembali ke performa terbaiknya itu, Puig pun berjanji Honda juga akan berbenah. Ia memastikan Honda akan memperbaiki masalah yang membuat motor RC213V kurang maksimal di awal MotoGP 2021 ini. “Untuk sekarang ini, prioritas kami adalah memperbaiki masalah yang sedang kami miliki. Sirkuit Sachsenring adalah trek di mana para pembalap kami biasanya dapat melaju sangat kencang, terutama Marc Marquez,” kata Puig, dikutip dari GPOne, Kamis (10/6/2021). “Kami semua tahu betapa cepatnya dia di sana (Sirkuit Sachsenring). Namun untuk sekarang ini, kami tak memiliki keadaan yang sempurna untuk membuat langkah besar ketika balapan. Namun, kami tetap akan mencoba,” tambahnya. Sejauh ini Honda tampil melempem. Pencapaian terbaik tim asal Jepang itu di MotoGP 2021 adalah finis di urutan kedelapan yang ditorehkan oleh Pol Espargaro. Selebihnya Marquez dan Pol lebih sering finis di atas posisi delapan, bahkan Marquez tercatat sudah tiga kali secara beruntun tak mendapat poin karena terjatuh. (fzy)