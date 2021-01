SEJUMLAH laga dalam lanjutan NBA 2020-2021 telah rampung digelar pada hari ini, Sabtu (16/1/2021). Salah satunya mempertemukan Los Angeles (LA) Lakers melawan New Orleans Pelicans.

Sejatinya, ada 10 laga yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Tetapi, tiga pertandingan harus ditunda, sementara tujuh lainnya bisa berjalan lancar. Tiga laga yang ditunda adalah Detroit Pistons vs Washington Wizards, Minnesota Timberwolves vs Memphis Grizzlies, dan Phoenix Suns vs Golden State Warriors.

Tetapi, tujuh laga lain yang bisa digelar tetap berjalan sangat seru dan juga menarik. Salah satunya yang mempertemukan LA Lakers melawan Pelicans di Staples Center. Tuan rumah berhasil unjuk gigi dalam laga ini hingga LeBron James dan kawan-kawan menang dengan skor 112-95.

Selain Lakers vs Pelicans, ada juga laga yang mempertemukan LA Clippers melawan Sacrameto Kings. Lag aini digelar di markas Kings, yakni Golden 1 Center. Hasilnya, Clippers juga meraih kemenangan dengan skor 138-100.

Di tempat lainnya, yakni Vivint Smart Home Arena, Utah Jazz menjamu Atlanta Hawks. Pertandingan ini pun dimenangkan tuan rumah dengan skor 116-92.

Kemudian, ada juga pertandingan yang mempertemukan Oklahoma City Thunder melawan Chicago Bulls dan juga Milwaukee Bucks kontra Dallas Mavericks. Tuan rumah, Thunder dan Bucks, pun berhasil berkuasa dan memetik kemenangan. Laga keenam yang digelar hari ini adalah mempertemukan Cleveland Cavaliers ve New York Knicks. Pertandingan yang digelar di Rocket Mortgage FieldHouse itu pun berlangsung sangat sengit hingga Cavaliers hanya bisa menang tipis dengan skor 106-103. Terakhir, ada pertemuan Orlando Magic dengan Boston Celtics. Celtics yang bertindak sebagai tuan rumah berhasil mempermalukan tim tamunya dengan kemenangan besar 124-97. Berikut hasil lengkap NBA 2020-2021 pada Sabtu (16/1/2021): Boston Celtics vs Orlando Magic: 124-97 Cleveland Cavaliers vs New York Knicks: 106-103 Milwaukee Bucks vs Dallas Mavericks: 112-109 Oklahoma City Thunder vs Chicago Bulls: 127-125 Utah Jazz vs Atlanta Hawks: 116-92 Los Angeles Lakers vs New Orleans Pelicans: 112-95 Sacrameto Kings vs LA Clippers: 100-138