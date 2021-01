JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI, Zainudin Amali, mengajukan kepada pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) agar turut memasukkan atlet dan ofisial ke daftar prioritas pemberian vaksin Covid-19. Sebab, para atlet dan ofisial akan menghadapi turnamen-turnamen pada tahun ini.

Sederet turnamen olahraga internasional memang siap digelar pada 2021. Beberapa di antaranya adalah SEA Games, Olimpiade, hingga Pekan Olahraga Nasional (PON).

Menpora Zainudin Amali pun mengusulkan ke Kemenkes agar para atlet, pelatih, dan tim ofisial yang memang memiliki jadwal mengikuti turnamen dalam waktu dekat untuk divaksin lebih dahulu. Agar memudahkan prosesnya, kini pihak Kemenpora pun terus melakukan pendataan yang nantinya akan diserahkan kepada Kemenkes.

“Tadi pagi, Bapak Presiden (Jokowi) sudah memulai divaksin. Maka selanjutnya, akan dilanjutkan dengan kelompok-kelompok masyarakat,” ujar Zainudin Amali dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (13/1/2021).

“Berkaitan dengan itu, bagaimana yang sudah pernah saya sampaikan, Kemepora telah mengusulkan para atlet dan pelatih yang sekarang ini sedang mempersiapkan diri untuk tampil di berbagai event supaya mendapat prioritas untuk divaksin,” lanjutnya.

Meski begitu, Zainudin Amali tak bisa memastikan kapan proses vaksinasi itu bisa dilakukan kepada para atlet. Sebab, semua bergantung kepada pihak Kemenkes yang berwenang dalam penyuntikan vaksin Covid-19 di Indonesia.

“Tugas kami di Kemenpora tentu sebatas mengumpulkan data, by name, by address, dan juga keterangan cabor mana, tanpa harus kita yang menentukan kapan akan divaksin,” jelas Zainudin Amali.

“Kita tunggu saja mudah-mudahan karena kita harus koordinasi dengan Kemenkes yang bertanggung jawab dengan vaksin itu. Kita berharap sesegara mungkin dan kita menghimpun data yang ada sesuai dengan apa yang pernah saya sampaikan,” tuturnya.

Kompetisi Olimpiade Tokyo sendiri akan digelar pada 23 Juli hingga 8 Agustus 2021. Kemudian, PON Papua berlangung pada 20 Oktober sampai 4 November 2021. Selanjutnya, ada SEA Games yang berlangsung pada 21 November hingga 2 Desember 2021.