Marquez pada saat kecil juga mampu tampil luar biasa dibanding dengan rider cilik lain. Ia memiliki kekuataan yang lebih besar dibanding tubuhnya pada saat itu.

Karena hampir mirip dengan semut, maka semenjak itulah Marquez memutuskan untuk selalu memakai symbol semut di helmnya. Jadi, setiap buat helm yang baru, Marquez pasti akan mempertahankan tiga hal, yakni simbol semut, nomor 93, dan juga warna merah.

Este año no he podido estrenar el diseño de casco que teníamos preparado para esta temporada. No aguanto más! Os presento el casco para 2021! 😁

This year I couldn’t use the helmet design that we had prepared. I can't wait anymore! Here you have the helmet for 2021! #MM93 pic.twitter.com/82jcnC3SP5