SAKHIR – Putra Michael Schumacher, Mick Schumacher, memastikan diri tampil di Formula One (F1) 2021. Mick akan membela tim Haas F1 pada musim depan.

Sebagaimana diketahui, Mick mengikut jejak ayahnya yang merupakan legenda F1, Michael Schumacher, untuk berkarier di ajang balap mobil bergengsi tersebut. Ia pun sudah menjalani balapan dalam beberapa musim terakhir di kelas Formula 2 (F2).

Germany’s @SchumacherMick joins Haas F1 Team as part of our all-new driver lineup for the 2021 Formula 1 season ⤵️#HaasF1https://t.co/P20qleWLac— Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 2, 2020