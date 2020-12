Sementara itu, peran George Russell di Williams akan digantikan oleh Jack Aitken. Ia akan tampil bersama Nicholas Latifi. Pihak Willims pun turut merasa senang bisa melihat pembalapnya mengemudikan mobil terbaik pada akhir pekan ini.

“Kemitraan jangka panjang kami denga George Williams dengan Mercedes bukanlah rahasia, jadi saya senang George memiliki kesempatan unik ini untuk bergabung dengan Mercedes, Juara Konstruktor saat ini,” ujar kata Kepala Tim Williams, Simon Roberts, sebagaimana dikutip dari laman resmi F1, Rabu (2/12/2020).

BREAKING: George Russell will drive for Mercedes in place of Lewis Hamilton at this weekend's Sakhir Grand PrixJack Aitken steps up for Williams#SakhirGP #F1 pic.twitter.com/fGJdr22fLH