SAKHIR – Kabar tak menyenangkan datang dari dunia Formula One (F1). Pembalap Tim Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton, positif terpapar virus Covid-19.

Kabar ini disampaikan secara resmi oleh pihak penyelenggara di Twitter F1, @F1. Dengan dinyatakan positif terpapar virus corona, Hamilton dipastikan absen pada akhir pekan ini di balapan F1 GP Sakhir 2020.

Sesuai dengan protokol kesehatan di Bahrain soal penanganan virus corona, Hamilton pun kini tengah menjalani isolasi mandiri. Semua pihak yang melakukan kontak dengannya tengah menjalani pemeriksaan.

BREAKING: Lewis Hamilton will miss this weekend's Sakhir Grand Prix in Bahrain after a positive test for Covid-19 pic.twitter.com/c0XCfyDmWZ